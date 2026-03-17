Terremoto en Chilevisión: reconocida periodista dejaría la señal televisiva y partiría a la competencia

Chilevisión continúa con los cambios tras el anuncio de la partida de Julio César Rodríguez y la venta a los nuevos dueños de la estación.

Según información de El Filtrador, un nuevo rostro estaría cerca de dejar Chilevisión y partiría a la competencia.

El rostro en cuestión es Cecilia Gutiérrez. La periodista de espectáculo dejará la estación televisiva el próximo 29 de marzo y volverá a Canal 13.

Según dijo el medio citado, el factor determinante para esta decisión fue la partida de Julio César Rodríguez, quien dejará de ser el director de programación de Chilevisión.

El destino de Cecilia Gutiérrez será el programa Hay que Decirlo, programa conducido por Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz.

Así las cosas, la periodista de espectáculos tenía contrato vigente hasta agosto con Chilevisión, pero habría cortado este vínculo y adelantado su salida.