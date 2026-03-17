;

Terremoto en Chilevisión: reconocida periodista dejaría la señal televisiva y partiría a la competencia

Cecilia Gutiérrez dejaría la estación y partiría a Canal 13 dejando su rol en Primer Plano.

Nicolás Lara Córdova

Terremoto en Chilevisión: reconocida periodista dejaría la señal televisiva y partiría a la competencia

Chilevisión continúa con los cambios tras el anuncio de la partida de Julio César Rodríguez y la venta a los nuevos dueños de la estación.

Según información de El Filtrador, un nuevo rostro estaría cerca de dejar Chilevisión y partiría a la competencia.

Revisa también:

ADN

El rostro en cuestión es Cecilia Gutiérrez. La periodista de espectáculo dejará la estación televisiva el próximo 29 de marzo y volverá a Canal 13.

Según dijo el medio citado, el factor determinante para esta decisión fue la partida de Julio César Rodríguez, quien dejará de ser el director de programación de Chilevisión.

El destino de Cecilia Gutiérrez será el programa Hay que Decirlo, programa conducido por Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz.

Así las cosas, la periodista de espectáculos tenía contrato vigente hasta agosto con Chilevisión, pero habría cortado este vínculo y adelantado su salida.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad