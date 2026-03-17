“No me hago la víctima...”: Gissella Gallardo reaparece en televisión tras su pelea con Pamela Díaz

Este martes se emitió un nuevo episodio del programa Hay que Decirlo de Canal 13 que tuvo el retorno de Gissella Gallardo al grupo de panelistas.

Gallardo se había ausentado este lunes del programa de espectáculos, momento que fue aprovechado por Pamela Díaz para criticarla en público luego de la discusión que ambas tuvieron por Marité Matus.

En esta nueva edición de Hay que Decirlo, el panel abordó la controversia vivida, momento en que Gissella Gallardo alzó la voz y explicó su ausencia.

No corresponde que yo me siente acá a hablar de todo lo que dijo Pamela ayer, prefiero conversarlo con ella. No sé si en privado o acá, donde se dé, pero lo voy a conversar con ella porque no me hago la víctima, no soy una mosca muerta”, comentó.

Si bien Gissella Gallardo volvió al programa este martes, la gran ausente en esta oportunidad fue Pamela Díaz, quien no apareció en esta emisión.

“Tampoco falté ayer porque yo quise, yo quería venir a conversar con ella, pero los ejecutivos prefirieron que no. Y como acá no mando yo, yo tengo un contrato, trabajo, tengo que hacer caso”, indicó Gisella Gallardo confirmando los rumores que se había barajado a primera hora de este martes.

La panelista aprovechó para pedir disculpas a sus compañeros de trabajo por las molestias ocasionadas producto de la pelea que se generó con Pamela Díaz.

“Lamento también por ustedes que se han visto involucrados, todo el equipo, porque nos hemos caracterizado siempre por ser un grupo que se lleva muy bien, entonces no me siento bien con eso”, aseguró.

“Claramente que me ha afectado, pero lo principal es que yo no voy a hablar nada del tema de la Pame, sin ella presente”, cerró Gissella Gallardo.