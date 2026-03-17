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VIDEO. “No me vengas a ver la cara de hue...”: Sergio Rojas estalla contra Daniella Campos y advierte con revelar video prohibido

El periodista de espectáculos amenazó a la modelo tras la filtración de un registro de él durante un carrete.

Nicolás Lara Córdova

“No me vengas a ver la cara de hue...”: Sergio Rojas estalla contra Daniella Campos y advierte con revelar video prohibido

Un tenso momento se vivió en Que Te Lo Digo de Zona Latina. Este lunes, Sergio Rojas criticó duramente a su amiga y compañera Daniella Campos, luego de que en el programa Modo Cahuín se mostrara un video polémico.

Dicho registro fue grabado en medio de un carrete del programa donde Sergio Rojas es conductor principal y donde saldría pasado de copas.

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Además, el periodista acusó de que se exhibió una charla privada entre él y Daniella Campos, hecho que molestó aún más a Sergio Rojas.

“Yo no tenía idea lo que se había subido. Mi primera reacción fue: ‘Bajen inmediatamente eso’.Porque fue lo que yo le comenté al equipo, que habíamos llegado a un acuerdo con Sergio de nunca más mostrar imágenes en privado”, aclaró Campos.

“Eso sí, quiero decir, Sergio Rojas, que encuentro muy cobarde de tu parte que me estés interpelando en pantalla…Porque tú has puesto al aire en tu programa y por varios clicks, a mi hermana diciendo que yo he robado hijos.A mí me han tratado de lo peor y siempre me lo he tomado con la misma gracia que espero que tú lo tomes de vuelta”, agregó la panelista de Modo Cahuín.

Sergio Rojas criticó a Campos y aprovechó también de cuestionar a su compañero de programa, Luis Sandoval, quien participa en Modo Cahuín.

“Cuando se lidera un equipo, alguien tiene que cortar el queque.Yo entiendo que la responsable es Daniella Campos. Entonces, me parece peor aún, porque ese clip está arriba sin tu consentimiento… A ver,a mí no me vienen a ver la cara de hue… Y te lo digo a ti en tu cara y a ti en tu cara”, cuestionó Sergio Rojas.

“Si tu quieres jugar a este juego, perfecto...”

Lejos de terminar la discusión, Sergio Rojas continuó atacando a Daniella Campos y a cuestionar el uso de las imagenes sin su consentimiento.

“A mí tú no me vienes a decir que alguien sube algo sin tu consentimiento.A los dos, porque ahora me vienen a decir que graban un clip y ahora se hacen todos los hue… ¿La culpa de quién es? ¿De Franco (Durán)?“, dijo el periodista haciendo alusión a la pareja de Campos.

“Si es de Franco, mañana mismo subo las imágenes de él como raja… Pero que tú me vengas a decir que no eres la responsable de este equipo. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién? ¡Dímelo! ¡Dime el nombre del responsable!“, comentó a los gritos Sergio Rojas.

El momento continuó escalando al punto de que Daniella Campos le dijo a Sergio Rojas que ella pidió que se bajaran esas imágenes, pero que su equipo le dijo que no, a lo que el periodista amenazó a la modelo con la liberación de un video privado de ella.

“O sea, la decisión de tu equipo fue visada finalmente por ti. Ok. Entonces, hazte cargo…Si tú quieres jugar a este juego, perfecto. Si a ti te parece que no hay ningún código, mañana ve en exclusiva las imágenes del comportamiento que tuvo tu pareja, que es parte del programa, en el carrete de Que Te Lo Digo", comenzó.

“Y ve las imágenes del último altercado que tuviste en un salón de juego… Mi equipo considera que yo tengo que mostrar todo lo que tenga tuyo y de Franco”, cerró Sergio Rojas.

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