“Solo tienes que dar la cara”: Pamela Díaz enfrenta a Gissella Gallardo por acusación de infidelidad que involucra a su hija

Una nueva polémica protagonizaron este lunes Pamela Díaz y Gissella Gallardo. En un nuevo episodio de Hay que decirlo donde la ‘Fiera’ le dedicó unas palabras a la ex esposa de Mauricio Pinilla.

Hace unos días, Gallardo le advirtió a Díaz, a pedido de Marité Matus, que no defendiera a Camilo Huerta, producto de la presunta infidelidad con Trinidad Neira, su hija.

Este lunes, Gissella Gallardo se ausentó del panel del programa de Canal 13, momento que fue aprovechado por Pamela Díaz, quien le envió un mensaje.

“Quiero mandarle un saludo a Gissella, que debe estar en su casa en este momento. Martié dijo que en este programa yo la maltraté y humillé. Eso lo dijo la vocera de ella, viste que se cambiaron los roles”, comentó.

Díaz criticó a Gallardo por la ausencia de esta última acusando que “hoy no se tomó el día libre, mi canal le dio el día libre”.

“¿Por qué? No tengo idea. Me hubiera gustado que esto fuera público como nosotros hablamos de todo el mundo. Estoy aquí sentada, pero al final parece que no va a pasar hasta el día que venga Gisella. No tengo idea cuando será“, dijo la ‘Fiera’.

Finalmente, Pamela Díaz desmintió que ella tuviera que ver con la ausencia ante una posible acusación de una desvinculación de Gissella Gallardo.

“En ningún momento nadie te va a echar, solo tienes que dar la cara”, cerró.