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Intento de portonazo deja a hombre grave en Pudahuel: fue atacado con martillo y arma blanca

La víctima fue agredida por al menos cuatro sujetos cuando intentaba sacar a su hija de dos años desde el vehículo. Vecinos intervinieron y los delincuentes escaparon sin concretar el robo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Intento de portonazo deja a hombre grave en Pudahuel: fue atacado con martillo y arma blanca

Durante la noche del martes, un violento intento de portonazo se registró en un sector residencial de la comuna de Pudahuel, donde un hombre de 51 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un grupo de delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 21:15 horas, cuando la víctima se encontraba fuera de su domicilio y mantenía a su hija de dos años al interior del automóvil, en una silla de seguridad ubicada en los asientos traseros.

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En ese momento, al menos cuatro sujetos armados lo rodearon con la intención de sustraer el vehículo. El hombre intentó sacar a la menor del auto, pero fue brutalmente agredido con un martillo y un arma blanca por los antisociales.

Las alarmas y los gritos de auxilio alertaron a vecinos del sector, quienes salieron a observar lo que ocurría y lograron espantar a la banda, que finalmente huyó del lugar sin concretar el robo del vehículo.

Producto del ataque, la víctima fue trasladada a un recinto asistencial. Inicialmente se encontraba en riesgo vital, sin embargo, con el paso de las horas logró ser estabilizado y permanece grave, pero fuera de riesgo vital.

Carabineros, junto a personal especializado del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar), realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

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