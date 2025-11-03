;

Violento portonazo en Recoleta: hombre de 55 años fue baleado tras forcejeo con delincuentes

El conductor fue baleado en una pierna durante el asalto y se encuentra fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la mañana de este lunes, un violento portonazo se registró en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, donde el conductor resultó herido por una bala.

En concreto, el hecho ocurrió en la calle Muñoz Gamero y fue captado por cámaras de seguridad del sector.

En las imágenes se observa la llegada de un vehículo del que descienden dos sujetos armados. Uno de ellos se aproxima al costado del conductor de una camioneta blanca estacionada y, tras un breve forcejeo, le dispara a quemarropa.

La víctima, un hombre chileno de 55 años con antecedentes penales —aunque sin órdenes vigentes—, resultó con una herida balística en su pierna derecha, con salida de proyectil.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon en dirección desconocida. El afectado fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre aseguró desconocer detalles sobre el vehículo utilizado por los antisociales. Carabineros realiza las diligencias para dar con los responsables.

