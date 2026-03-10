Influenza H3N2: ISP alerta por aumento acelerado de contagios y preocupa por su impacto en invierno / Guido Mieth

Este martes, el Instituto de Salud Pública (ISP) publicó un nuevo reporte sobre la circulación del subclado K de la Influenza A(H3N2) durante las temporadas 2025-2026.

El documento, elaborado por la Unidad de Vigilancia Sanitaria y Coordinación Académica del organismo, revisa la literatura científica internacional para apoyar la toma de decisiones sanitarias en el país.

Entre sus principales conclusiones, señala que la influenza predominante este año presenta similitudes con temporadas pasadas dominadas por el virus H3N2, como las registradas en 2003-2004 y 2017-2018.

Sin embargo, el escenario actual tiene una particularidad: la rápida expansión global del subclado K. Aun así, el análisis aclara que hasta ahora no existe evidencia de que esta variante esté asociada a un aumento de la letalidad.

Importancia de la vacunación

En este contexto, el ISP destaca que la vacuna contra la influenza para la temporada 2026 ya incorpora una cepa A(H3N2) actualizada, diseñada para enfrentar los virus actualmente en circulación.

Frente a este escenario, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan reforzar estrategias preventivas en lactantes, como la vacunación materna o la administración de anticuerpos monoclonales de acción prolongada.