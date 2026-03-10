;

Influenza H3N2: ISP alerta por aumento acelerado de contagios y preocupa por su impacto en invierno

Según expertos, la circulación del virus podría tensionar los hospitales y los centros de salud en Chile.

Javiera Rivera

Influenza H3N2: ISP alerta por aumento acelerado de contagios y preocupa por su impacto en invierno

Influenza H3N2: ISP alerta por aumento acelerado de contagios y preocupa por su impacto en invierno / Guido Mieth

Este martes, el Instituto de Salud Pública (ISP) publicó un nuevo reporte sobre la circulación del subclado K de la Influenza A(H3N2) durante las temporadas 2025-2026.

El documento, elaborado por la Unidad de Vigilancia Sanitaria y Coordinación Académica del organismo, revisa la literatura científica internacional para apoyar la toma de decisiones sanitarias en el país.

Entre sus principales conclusiones, señala que la influenza predominante este año presenta similitudes con temporadas pasadas dominadas por el virus H3N2, como las registradas en 2003-2004 y 2017-2018.

Sin embargo, el escenario actual tiene una particularidad: la rápida expansión global del subclado K. Aun así, el análisis aclara que hasta ahora no existe evidencia de que esta variante esté asociada a un aumento de la letalidad.

Revisa también

Getty Images

Importancia de la vacunación

En este contexto, el ISP destaca que la vacuna contra la influenza para la temporada 2026 ya incorpora una cepa A(H3N2) actualizada, diseñada para enfrentar los virus actualmente en circulación.

Frente a este escenario, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan reforzar estrategias preventivas en lactantes, como la vacunación materna o la administración de anticuerpos monoclonales de acción prolongada.

ADN

raquel arocena torres

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad