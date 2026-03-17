Confirman fecha del Travel Sale 2026: tendrá más de 55% de descuento en viajes
Las promociones están pensadas para distintas temporadas del año, como vacaciones de invierno o fines de semana largos.
El Travel Sale 2026 ya tiene fecha y promete importantes rebajas para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones a menor costo.
¿Cuándo es el Travel Sale 2026?
Según informó la Cámara de Comercio de Santiago, esta edición se llevará a cabo entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo, con una duración de tres días.
Durante ese período, diversas empresas del rubro —como aerolíneas, agencias de viaje y plataformas digitales— ofrecerán promociones en servicios turísticos.
El Travel Sale se realiza dos veces al año, en marzo y agosto, y suele concentrar una alta demanda por parte de usuarios interesados en adelantar la compra de sus viajes.
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Descuentos y tipos de ofertas
Uno de los principales atractivos del evento son las rebajas, que pueden llegar hasta un 55% en:
- Vuelos nacionales e internacionales
- Paquetes turísticos (vuelo + hotel)
- Alojamientos
- Servicios complementarios
En versiones anteriores, la instancia ha reunido a más de 30 marcas, incluyendo también ofertas en arriendo de autos, seguros de viaje y experiencias turísticas.
Además, muchas promociones están pensadas para distintas temporadas del año, como vacaciones de invierno, fines de semana largos o fechas clave como Fiestas Patrias.
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