Confirman fecha del Travel Sale 2026: tendrá más de 55% de descuento en viajes / Francisco Vicencio Salinas

El Travel Sale 2026 ya tiene fecha y promete importantes rebajas para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones a menor costo.

¿Cuándo es el Travel Sale 2026?

Según informó la Cámara de Comercio de Santiago, esta edición se llevará a cabo entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo, con una duración de tres días.

Durante ese período, diversas empresas del rubro —como aerolíneas, agencias de viaje y plataformas digitales— ofrecerán promociones en servicios turísticos.

El Travel Sale se realiza dos veces al año, en marzo y agosto, y suele concentrar una alta demanda por parte de usuarios interesados en adelantar la compra de sus viajes.

Descuentos y tipos de ofertas

Uno de los principales atractivos del evento son las rebajas, que pueden llegar hasta un 55% en:

Vuelos nacionales e internacionales

Paquetes turísticos (vuelo + hotel)

Alojamientos

Servicios complementarios

En versiones anteriores, la instancia ha reunido a más de 30 marcas, incluyendo también ofertas en arriendo de autos, seguros de viaje y experiencias turísticas.

Además, muchas promociones están pensadas para distintas temporadas del año, como vacaciones de invierno, fines de semana largos o fechas clave como Fiestas Patrias.