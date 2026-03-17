Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras demolición de narcocasas: “Te vamos a hacer como lo hacemos en México”

Durante los últimos días, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció haber recibido graves amenazas de muerte a través de redes sociales, luego de encabezar operativos municipales que terminaron con la demolición de dos viviendas vinculadas al narcotráfico en distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe comunal, los mensajes comenzaron a circular en distintas plataformas digitales tras los procedimientos realizados por el municipio, en los que se derribaron inmuebles que eran utilizados como puntos de venta y consumo de drogas. En los textos enviados desde cuentas de redes sociales se incluyeron advertencias directas contra su vida.

Entre las amenazas, el alcalde afirmó haber recibido mensajes con frases como “te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito”, entre otros comentarios intimidatorios dirigidos en su contra.

Las amenazas se producen días después de que el municipio liderara la demolición de dos denominadas “narcocasas”, ubicadas en el sector de Avenida Departamental y en el barrio de La Faena. Según detallaron desde la administración comunal, estos inmuebles eran utilizados desde hace meses —e incluso años— para actividades vinculadas al tráfico de drogas y estaban asociados a episodios reiterados de violencia, como riñas y disparos, que afectaban a los vecinos del sector.

Frente a estos hechos, el alcalde Concha sostuvo que “cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”.

En esa línea, el jefe comunal reafirmó que los operativos contra este tipo de viviendas continuarán en la comuna. “Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, afirmó.

Finalmente, el alcalde anunció que presentará una querella criminal por amenazas, con el objetivo de que el Ministerio Público investigue el origen de los mensajes difundidos en redes sociales y se logre identificar a los responsables.