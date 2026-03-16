Psicóloga advierte sobre los riesgos por falta de interacción real: “Vamos hacia la intimidad con realidad virtual”

El panorama de la sexualidad juvenil está experimentando un cambio de paradigma que preocupa a los especialistas, y tomando rumbo a una realidad nunca antes vista.

Lo que en su momento se entendía como una etapa de exploración desenfrenada, hoy parece haberse transformado en un escenario de introspección y distanciamiento físico.

Según datos recientes, la frecuencia de encuentros sexuales ha caído drásticamente en diversas latitudes, siendo un fenómeno que no distingue fronteras.

“En 2024, uno de cada cinco jóvenes entre 18 y 29 años en Estados Unidos reportó no haber tenido sexo. Esta tendencia también se observa en Australia, Japón, Reino Unido y Argentina”, expone la psicóloga trasandina Cecilia Ce.

Para entender por qué los encuentros físicos han pasado a un segundo plano, es necesario mirar un contexto general. La dificultad para alcanzar la independencia habitacional y la inestabilidad financiera actúan como barreras directas.

Este escenario se suma a una creciente ansiedad social. El miedo al rechazo o la simple dificultad de iniciar una charla afecta a la mitad de los jóvenes encuestados en un estadio realizado en Argentina.

Y si bien desde el mundo de la tecnología surge una ‘vía de escape’ que podría ser funcional en el corto plazo, resulta agudizando la problemática.

La digitalización del placer

La era de las redes sociales ha impuesto una inseguridad constante que inhibe la espontaneidad. El temor a que un mensaje privado o una propuesta de salida se convierta en contenido público desincentiva el acercamiento.

“Hoy invitas a alguien a salir y en dos minutos sos trending topic por el mensaje que le mandaste. Hay mucha inseguridad, miedo a la crítica y a la exposición”, explicó la especialista.

Ante este riesgo, muchos optan por el “puertas adentro”, prefiriendo prácticas como el sexting o la autosatisfacción, que ofrecen gratificación inmediata sin el riesgo del escrutinio social.

Ampliar

Sin embargo, el avance tecnológico no se detiene en las pantallas. Ce advierte que nos encaminamos hacia una automatización del afecto para evitar el dolor que conlleva la interacción humana real.

“Vamos hacia el sexo con realidad virtual (...) se desarrollan robots para el placer y plataformas virtuales que buscan emular el contacto humano. Es una garantía de no frustrarse”, aseguró la también sexóloga clínica.

Diversos parámetros configuran la realidad

A pesar del panorama de aislamiento, existen avances significativos. La sexualidad actual es más plural y existe mayor libertad para establecer límites y decir “no”.

No obstante, la especialista propone que la vulnerabilidad emocional sigue siendo una asignatura pendiente. Hablar de sentimientos o admitir haber sido víctima de abuso continúa siendo un terreno difícil de transitar.

La pornografía también juega un rol crítico en esta desconexión. El consumo habitual distorsiona las expectativas y la respuesta física, haciendo que el encuentro con otro ser humano parezca una tarea demasiado exigente en comparación con la facilidad de una pantalla.

Lo importante de volver a lo presencial

Cecilia Ce apunta a la falta de sexo como una consecuencia de un problema aún mayor, inmerso en la compleja época de la digitalización.

En una sociedad volcada a lo virtual, que además idealiza la productividad y la eficiencia, el esfuerzo que requiere construir un vínculo parece haber perdido prioridad frente al bienestar individual y la salud mental.

“Nadie se va a morir por falta de sexo, sí por soledad. La crisis es vincular y tiene que ver con el agotamiento de una sociedad de la productividad”, expone la psicóloga.

“La solución pasa por volver a la presencialidad y priorizar los encuentros reales”, propone.