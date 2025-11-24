Este país prohibirá las redes sociales para menores de 16 años a partir del 2026

Malasia planea prohibir las cuentas de redes sociales a personas menores de 16 años a partir del año 2026, una medida que busca proteger a los jóvenes de los riesgos en línea. El país asiático se une así a una tendencia global que impulsa límites de edad más estrictos en el espacio digital para los niños.

El ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, anunció este domingo que el Gabinete aprobó la medida como parte de un esfuerzo más amplio para resguardar a los jóvenes de peligros como el ciberacoso, las estafas y la explotación sexual.

El gobierno malasio está estudiando las acciones adoptadas por Australia y otros países, incluyendo el posible uso de comprobaciones electrónicas mediante documentos de identidad o pasaportes para verificar la edad de los usuarios.

“Creo que si el gobierno, los organismos reguladores y los padres cumplen su papel, podemos garantizar que Internet en Malasia no solo sea rápido, amplio y asequible, sino, lo más importante, seguro, especialmente para los niños y las familias”, afirmó el ministro Fadzil, informa AP News.

Control estatal y precedente australiano

Desde enero, las principales plataformas de redes sociales y mensajería con al menos 8 millones de usuarios en Malasia deben obtener una licencia. Las plataformas con licencia están obligadas a implementar la verificación de edad, medidas de seguridad de contenido y normas de transparencia, reflejando el esfuerzo del gobierno por un espacio digital más seguro.

La decisión de Malasia sigue de cerca a la de Australia, cuyo parlamento promulgó la “primera prohibición del mundo sobre las redes sociales para niños”. La prohibición australiana comenzará el 10 de diciembre y establece una edad mínima de 16 años. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses) por fallas sistémicas que permitan a menores de 16 años tener cuentas.

Además de Malasia, otros países europeos también avanzan con restricciones de edad: