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Tendencia viral en Tik Tok genera alerta por posibles riesgos para la salud sexual

Lo presentan como una alternativa “natural”, pero médicos advierten que podría traer más riesgos de los que muchos creen.

Javiera Rivera

Tendencia viral en Tik Tok genera alerta por posibles riesgos para la salud sexual

Tendencia viral en Tik Tok genera alerta por posibles riesgos para la salud sexual / Olga Shefer

Una tendencia que circula en TikTok está generando preocupación entre especialistas en salud sexual.

En la plataforma, algunos influencers recomiendan utilizar aceite de coco como lubricante “natural”, pero expertos advierten que esta práctica podría afectar la salud vaginal e incluso debilitar los preservativos.

La ginecóloga Kate McLean, directora médica de la empresa de salud femenina Evvy, explicó que aunque el aceite de coco suele considerarse una alternativa natural, no está diseñado para su uso íntimo.

“Puede sonar como una opción suave y natural como lubricante, pero la salud vaginal es más compleja que eso”, señaló la especialista en declaraciones recogidas por el medio New York Post.

Riesgos para el microbioma vaginal

Según la experta, el aceite de coco podría alterar el equilibrio del microbioma vaginal, es decir, el conjunto de bacterias que ayudan a mantener un ambiente saludable.

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ADN

En particular, podría afectar a las bacterias protectoras conocidas como Lactobacillus, que contribuyen a mantener un pH ácido y estable en la vagina. Si ese equilibrio se altera, el riesgo de irritaciones o infecciones puede aumentar.

También puede debilitar los condones

Otro punto de alerta tiene que ver con la protección durante las relaciones sexuales. McLean advirtió que los aceites, incluido el de coco, pueden deteriorar los preservativos de látex en pocos minutos, lo que aumenta el riesgo de roturas.

“El aceite y el látex no se mezclan bien. Puede debilitar el condón incluso si el daño no es visible”, explicó.

Por esa razón, los especialistas recomiendan utilizar lubricantes compatibles con los preservativos. En general, los lubricantes a base de silicona o de agua suelen considerarse las opciones más seguras.

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