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Escala controversia por redes sociales de Presidencia: acusan que gobierno de Boric se “apropió” de cuentas institucionales

La diputada Claudia Mora (RN) ofició ante Contraloría el suceso para que determine si el traspaso de perfiles se ajustó a derecho.

Martín Neut

Gabriel Boric

Gabriel Boric / Pablo Ovalle Isasmendi

La diputada Claudia Mora (RN) pidió a la Contraloría investigar cómo la administración de Gabriel Boric gestionó el traspaso de las cuentas digitales de la Presidencia de la República, cuestionando que no se cedieron plenamente al gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast.

Según Mora, el perfil institucional utilizado durante el mandato de Boric se convirtió en un archivo del período 2022-2026, obligando al nuevo Ejecutivo a iniciar “desde cero” su presencia en redes sociales.

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“Lo que hizo el gobierno saliente con las redes sociales de la Presidencia es una mala práctica que no puede normalizarse”, afirmó la parlamentaria.

La legisladora enfatizó que las cuentas digitales son “activos públicos construidos durante años con recursos de todos los chilenos” y que “apropiarse de los seguidores para un beneficio ideológico afecta la institucionalidad”.

Solicitan intervención de Contraloría

Por ello, solicitó que la Contraloría requiera antecedentes sobre la gestión de las cuentas y determine si la actuación del gobierno anterior se ajustó a derecho, señalando que, de existir irregularidades, los antecedentes podrían derivarse al Ministerio Público.

Actualmente, la cuenta que utilizó Boric se transformó en “Archivo Presidencia de Chile 2022-2026”, con más de 214 mil seguidores, mientras la cuenta original “Presidencia_cl” permanece suspendida en la red social X.

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