Debutará en la Copa de la Liga: la nueva medida de la U para mejorar la experiencia estadio a sus hinchas

Este viernes, Universidad de Chile regresa al Estadio Nacional para hacer de local ante Deportes La Serena en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

A modo de evitar más problemas de desórdenes en el recinto de Ñuñoa, desde Azul Azul anunciaron que comenzarán a implementar un sistema de registro facial para el ingreso a los partidos.

Este sistema tendrá su estreno en el duelo por Copa de la Liga, en lo que será su plan piloto, por lo que se aplicará solamente en los sectores Fuera Marquesina, Bajo Marquesina, Puerta 10 (tribuna lateral sur) y Tribuna lateral norte.

Esta nueva medida de seguridad será obligatoria para todas las personas mayores de 12 años que adquieran entradas en las ubicaciones anteriormente mencionadas.

Entonces, para acceder a la venta general de tickets, quienes quieran comprar boletos deberán estar registrados en el siguiente enlace y completar todos los pasos solicitados.

El partido de la Universidad de Chile y Deportes La Serena por la Copa de la Liga se jugará este viernes 20 de marzo a partir de las 18:00 horas.