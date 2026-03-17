Uno de los refuerzos que más prometía en el mercado de verano de la Universidad de Chile era Octavio Rivero, pero, debido a una lesión, ha jugado poco y nada en lo que va de temporada.

El ex Colo Colo sufre de una sinovitis en la rodilla derecha, la cual no ha podido ser resuelta con tratamientos simples, por lo que se han visto obligados a enfrentarla con una cirugía.

Lamentablemente para el futbolista, esta operación lo obligará a estar fuera de las canchas por, al menos, tres meses, tal como comentó él mismo en diálogo con TNT Sports.

“Se ha hablado mucho... Hoy en día, cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. Muchas veces molesta, porque en vez de informar, desinforman. Han dicho que llegué lesionado acá. Me parece una falta de respeto tanto para el club, como para el cuerpo médico y para mí. Yo me hice revisiones en Uruguay y al llegar acá”, señaló de entrada.

“Yo sufrí la lesión en el amistoso en Perú. Desde ahí se ha tratado de manejar el tema, ver si se podía evitar la cirugía con distintos tratamientos. Lamentablemente, me han dado la noticia de que es inevitable”, agregó.

Además, también detalló los plazos que se esperan para su recuperación. “La lesión no tiene nada que ver con las otras que he tenido. Es una lástima, porque uno, cuando llega a un lugar nuevo, lo hace con muchas expectativas e ilusión. Se habla de tres a seis meses de recuperación, depende de la evolución, de cómo salga la cirugía y de lo que vean ahí dentro”, cerró Rivero.