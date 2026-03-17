;

VIDEO. Octavio Rivero rompe el silencio sobre su lesión y revela cuánto tiempo estará fuera: “Se ha hablado mucho”

El delantero de Universidad de Chile será operado en los próximos días para tratar una sinovitis en su rodilla derecha.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

Uno de los refuerzos que más prometía en el mercado de verano de la Universidad de Chile era Octavio Rivero, pero, debido a una lesión, ha jugado poco y nada en lo que va de temporada.

El ex Colo Colo sufre de una sinovitis en la rodilla derecha, la cual no ha podido ser resuelta con tratamientos simples, por lo que se han visto obligados a enfrentarla con una cirugía.

Lamentablemente para el futbolista, esta operación lo obligará a estar fuera de las canchas por, al menos, tres meses, tal como comentó él mismo en diálogo con TNT Sports.

Revisa también:

ADN

“Se ha hablado mucho... Hoy en día, cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. Muchas veces molesta, porque en vez de informar, desinforman. Han dicho que llegué lesionado acá. Me parece una falta de respeto tanto para el club, como para el cuerpo médico y para mí. Yo me hice revisiones en Uruguay y al llegar acá”, señaló de entrada.

“Yo sufrí la lesión en el amistoso en Perú. Desde ahí se ha tratado de manejar el tema, ver si se podía evitar la cirugía con distintos tratamientos. Lamentablemente, me han dado la noticia de que es inevitable”, agregó.

Además, también detalló los plazos que se esperan para su recuperación. “La lesión no tiene nada que ver con las otras que he tenido. Es una lástima, porque uno, cuando llega a un lugar nuevo, lo hace con muchas expectativas e ilusión. Se habla de tres a seis meses de recuperación, depende de la evolución, de cómo salga la cirugía y de lo que vean ahí dentro”, cerró Rivero.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad