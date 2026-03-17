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Barrios salva un lunes que venía negro para el tenis chileno en Miami

Jarry volvió a sufrir una derrota y sigue alargando su racha negativa.

Carlos Madariaga

Barrios salva un lunes que venía negro para el tenis chileno en Miami

Barrios salva un lunes que venía negro para el tenis chileno en Miami / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes, de los tres tenistas chilenos anotados en la qualy del Masters 1000 de Miami, solo uno pudo avanzar.

Se trata de Tomás Barrios, 119 del mundo, que con un sólido nivel logró imponerse sobre el local Nishesh Basavareddy, 198 del planeta.

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Con cuatro quiebres a favor, el chillanejo selló un contudente 6/3 y 6/2 con el cual quedó a un partido de ingresar al cuadro principal.

Su rival saldrá del choque que deberán completar este martes el británico Billy Harris (138°) y el australiano Aleksandar Vukic (93°), interrumpido por la lluvia en el tie break del primer set.

Jarry sigue cuesta abajo en la rodada

Quien, en cambio, continúa con su tendencia negativa es la cuarta raqueta nacional, que se vio totalmente superado por Mattia Belllucci, 77 del mundo.

El “Principe” sufrió cuatro breaks en contra, cayendo por 6/4 y 6/1, con lo que sigue sin ganar en lo que va del año y extrendió a 13 su racha de derrotas consecutivas.

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