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VIDEOS. Sinner frena a Medvedev y completa un histórico registro tras levantar el título de Indian Wells

El italiano logró quedarse con el trofeo del primer Masters 1000 del año.

Carlos Madariaga

Sinner frena a Medvedev y completa un histórico registro tras levantar el título de Indian Wells

Sinner frena a Medvedev y completa un histórico registro tras levantar el título de Indian Wells / Icon Sportswire

Este domingo se resolvió el título del Masters 1000 de Indian Wells, donde Jannik Sinner terminó levantando la copa de campeón.

Eso sí, su rival en California, Daniil Medvedev no se lo hizo nada sencillo, refrendando el rendimiento que le permitió eliminar en semifinales a Carlos Alcaraz.

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De hecho, el juego se resolvió en dos apretados tie breaks, con el italiano llevándose el primer set por 8-6 en el desempate; y luego remontando un 2-4 en el segundo tie break para sellar el 7-4.

Fue así como que, tras dos horas de juego, Jannik Sinner se quedó con el título de Indian Wells por primera vez en su carrera.

Además de ser el título 25 en su historial, que además le permitirá descontar diferencia en el puntaje con Alcaraz por el número 1 del mundo, concretó otro registro histórico.

Esto pues al ganar Indian Wells, Jannik Sinner se transformó en el tenista más joven, a sus 24 años, en ganar todos los títulos importantes sobre cemento, incluyendo en esa lista el Australian Open, el US Open, las ATP Finals, además de Masters 1000 de Miami, Toronto, Cincinnati, Shanghai y Paris.

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