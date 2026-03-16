Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Miami / Buda Mendes

Este lunes comenzó la disputa del Masters 1000 de Miami, donde tres chilenos buscan su cupo al cuadro principal desde la qualy.

Sin embargo, los organizadores del torneo también desarrollaron el sorteo del main draw, donde hay un nacional instalado.

Se trata de Alejandro Tabilo, que esta misma jornada conoció a su rival para el debut en el Hard Rock Stadium.

El número 1 de Chile deberá medirse ante el argentino Francisco Comesaña, 82 del mundo.

Será la segunda vez que se verán las caras, con un antecedente favorable para Tabilo, que lo venció en los cuartos de final del Challenger de Florianópolis en 2023.

En caso de avanzar, el chileno será el rival en su debut en Miami para el ruso Andrey Rublev, decimoquinto cabeza de serie.

Todo en un cuadro que dejó, como un eventual imperdible, el posible cruce en segunda ronda del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, con el brasileño Joao Fonseca.