Garin no pudo sostener la ventaja y fue eliminado en la qualy del Masters 1.000 de Miami

Este lunes arrancó la aventura de los tenistas chilenos en el Masters 1.000 de Miami, aunque lamentablemente fue con derrota para Cristian Garin (95°).

La segunda mejor raqueta nacional debutó en la qualy ante el canadiense Liam Draxl (147°), quien terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-2.

Si bien el inicio parecía prometedor para “Gago”, que logró ganar la primera manga solo con un quiebre de servicio, el norteamericano le devolvió la mano en el segundo set.

El tercer set nuevamente comenzaba con buenas noticias para Garin, que de entrada conseguía romper y ponerse 2-0. Sin embargo, de ahí en más no ganó un solo juego y terminó cayendo.

Con esta derrota de Cristian Garin, los chilenos que quedan con vida en la qualy son Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (152°). Por su parte, Alejandro Tabilo (41°) arranca desde el main draw, donde enfrentará en primera ronda al argentino Francisco Comesaña (82°).