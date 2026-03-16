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Garin no pudo sostener la ventaja y fue eliminado en la qualy del Masters 1.000 de Miami

El tenista chileno sufrió una dura remontada por parte de Liam Draxl.

Javier Catalán

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Getty Images / Darrian Traynor

Este lunes arrancó la aventura de los tenistas chilenos en el Masters 1.000 de Miami, aunque lamentablemente fue con derrota para Cristian Garin (95°).

La segunda mejor raqueta nacional debutó en la qualy ante el canadiense Liam Draxl (147°), quien terminó imponiéndose por 4-6, 6-4 y 6-2.

Si bien el inicio parecía prometedor para “Gago”, que logró ganar la primera manga solo con un quiebre de servicio, el norteamericano le devolvió la mano en el segundo set.

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El tercer set nuevamente comenzaba con buenas noticias para Garin, que de entrada conseguía romper y ponerse 2-0. Sin embargo, de ahí en más no ganó un solo juego y terminó cayendo.

Con esta derrota de Cristian Garin, los chilenos que quedan con vida en la qualy son Tomás Barrios (119°) y Nicolás Jarry (152°). Por su parte, Alejandro Tabilo (41°) arranca desde el main draw, donde enfrentará en primera ronda al argentino Francisco Comesaña (82°).

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