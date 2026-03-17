Balance por sistema frontal en Chile: 20 damnificados, 50 viviendas afectadas y más de 11 mil clientes sin luz

Pese a que el sistema frontal comenzó a amainar la zona sur del país, este frente sigue dejando consecuencias en distintas regiones, con personas damnificadas, viviendas afectadas, problemas de conectividad y miles de clientes sin energía eléctrica.

Según el último monitoreo entregado por SENAPRED, entre las regiones de O’Higgins y Aysén se mantienen múltiples emergencias asociadas a anegamientos, remociones en masa, cortes de rutas y daños en infraestructura pública y habitacional.

Uno de los focos más complejos se concentra en La Araucanía, donde la comuna de Temuco registra el mayor impacto humano del reporte. Allí, por el desborde del canal Pillanlelbun en el sector Las Mariposas, se contabilizan 20 personas damnificadas y 5 viviendas con daño mayor, mientras los afectados fueron trasladados a casas de familiares.

A eso se suma un panorama amplio de afectación habitacional en distintas regiones, con al menos 50 viviendas con daño menor, mayor o en evaluación en el balance consolidado del informe.

Temuco, Biobío y Los Ríos concentran parte de los daños más relevantes

En la región del Biobío, las comunas de Los Ángeles, Concepción y Tomé presentan una parte importante de las viviendas afectadas por anegamientos. En Tomé se reportan 7 casas con daño menor y 10 en evaluación, mientras que en Concepción hay 7 con daño menor. En Los Ángeles, en tanto, se informó 1 vivienda con daño menor y otras 10 bajo revisión. Además, en Antuco se mantienen 30 personas aisladas por el corte de la Ruta Q-45 tras la erosión del terreno provocada por el estero El Volcán.

El informe también advierte complicaciones en Los Ríos, donde en Valdivia se reportan 7 viviendas con daños en evaluación por anegamiento, además de calles anegadas y una filtración de agua en la techumbre de la Clínica Alemana. En O’Higgins, la comuna de Malloa suma 1 vivienda con daño menor y 2 con daños en evaluación por una remoción en masa, mientras en San Fernando se aplicó suspensión preventiva del tránsito en la Ruta I-45 hacia Termas del Flaco.

En materia de servicios básicos, la SEC informó que a las 06:30 horas de este martes había 11.010 clientes sin suministro eléctrico. La región más afectada era La Araucanía, con 5.549 clientes sin luz, seguida por Biobío con 2.595 y O’Higgins con 1.067. El reporte aclaró que “estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el sistema frontal”.

Por ahora, SENAPRED mantiene el monitoreo continuo en cada una de las comunas, junto con alertas vigentes y coordinación permanente con autoridades regionales y comunales, en un escenario que sigue marcado por lluvias, riesgo de remociones en masa y afectación a caminos, pasos fronterizos y establecimientos educacionales.