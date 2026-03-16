Sistema frontal deja al menos 40 viviendas afectadas y 30 personas aisladas en el sur de Chile

El sistema frontal que afecta desde la región de O’Higgins hasta Aysén sigue dejando consecuencias en el sur de Chile, con interrupciones de conectividad, anegamientos, remociones en masa, cortes de energía y suspensión de clases en distintas comunas.

De acuerdo con el monitoreo oficial de SENAPRED, el evento mantiene complicaciones relevantes especialmente en Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, en una jornada marcada además por alertas meteorológicas vigentes y riesgo de nuevos incidentes.

Uno de los datos más sensibles del balance corresponde al suministro eléctrico. Según la SEC, a las 11:40 horas de este lunes había 22.994 clientes sin energía entre O’Higgins y Aysén. La región más afectada era Los Lagos, con 7.439 clientes sin suministro, seguida por Maule con 3.505 y Biobío con 3.409. La autoridad precisó además que “estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el sistema frontal”, aunque el escenario se mantiene bajo estrecha vigilancia.

Cortes de rutas, personas aisladas y alertas por tormentas marcan la jornada

Entre las emergencias más relevantes, Biobío aparece como una de las zonas con mayor afectación. En Antuco, 30 personas se encuentran aisladas por el corte de la Ruta Q-45, mientras que en Alto Biobío se reportó un nuevo deslizamiento en la Ruta Q-699, con tránsito vehicular interrumpido en su totalidad. A eso se suman anegamientos en viviendas de Los Ángeles, Concepción y Tomé, además de filtraciones en establecimientos educacionales de Hualpén y Lota.

En Maule, el tránsito se mantiene con precaución en sectores de Linares por remociones en masa menores y un socavón, mientras que en Pelarco sigue cerrado el paso Cabrería por activación del estero local. También permanecen cerrados los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara. En tanto, en Los Ríos, SENAPRED informó que “se han reportado anegamientos menores de calles” en Valdivia, mientras continúan cerrados varios puertos de la zona.

El reporte oficial añadió que para este lunes 16 de marzo se mantienen suspendidas las clases en establecimientos municipales de Romeral, Sagrada Familia, Molina y Río Claro, en la región del Maule, además de cuatro recintos educacionales en Biobío. Junto con ello, la DMC mantiene avisos por precipitaciones, tormentas eléctricas y posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en sectores del Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

Por ahora, SENAPRED informó que sus direcciones regionales continúan con “monitoreo continuo en cada una de las comunas”, en coordinación con el sistema nacional de respuesta ante desastres y tras la realización de mesas técnicas a nivel comunal, regional y nacional.