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Sistema frontal en el sur Chile: remociones en masa obligan a interrumpir el tránsito entre Puerto Varas y Petrohué

Una serie de afectaciones ha dejado el sistema frontal que se registra en la región de Los Lagos desde la tarde del sábado.

En la comuna de Puerto Varas fue interrumpido, de manera preventiva, el tránsito en Ruta CH-225 a Ensenada, por la remoción en masa entre los kilómetros 50,8 y 51,4, en el sector Los Patos.

La situación fue provocada por las intensas precipitaciones de las últimas horas, las que generaron el deslizamiento de material del volcán Osorno.

La información fue confirmada por el Encargado de Oficina de Emergencias de la Municipalidad de Puerto Varas, Felipe Torra, quien añadió que, debido a ello, fue cerrado de manera preventiva el parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

“El corte de la Ruta CH-225, entre Ensenada y Petrohué, es de forma preventiva, por posible activación de los aluviones en el sector de Los Patos, Los Pollos, La Ventana”, señaló.

“Esto se realizó ayer desde las 8 de la mañana, junto con el cierre del parque por parte de CONAF, para evitar el tránsito de turistas en el sector”, agregó.

En la comuna de Cochamó se reportó una remoción en masa en el kilómetros 56 de la Ruta V-69. Debido a los trabajos de despeje, sólo hay una pista habilitada para la circulación de vehículos.

En la comuna de Purranque está interrumpida la Ruta U-900 en el kilómetro 38, sector Puente El Molino por colapso de vado producto del aumento del río Hueyusca.

Desde el lugar, la alcaldesa Alicia Villar confirmó que la empresa del contrato Global de Vialidad realizó el corte de la ruta, por lo que el tránsito vehicular se realiza por la Ruta U-912 Pampa Bonita - La Naranja – Tegualda.

De igual forma, el agua acumulada colapsó la alcantarilla en un camino indígena no enrolado en sector Manquemapu, por lo que el municipio solicitó que Vialidad realice los trabajos una vez que baje el nivel del agua.

En la comuna de Futaleufú, se reportó el corte del tránsito en la Ruta W-885 km 2,550 tramo Río Chico - Las Escalas.

Adicionalmente, las condiciones climáticas mejoraron, el nivel de agua bajó considerablemente y quedaron superadas las emergencias por inundaciones Frutillar Alto y calle Dieciocho en Ancud.