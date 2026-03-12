;

“Viva Kast” y “No más zurdos”: cuerpo de Rojas Vade presenta rayados con consignas políticas tras ataque en Melipilla

Tras desaparecer la noche anterior, fue encontrado por un ciudadano en Melipilla.

Nelson Quiroz

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade fue hallado la madrugada de este jueves gravemente herido y maniatado a un costado de la Ruta 78, en el límite entre Pomaire y Melipilla.

Según Carabineros, la víctima presentaba golpes en la cabeza, estaba rociada con combustible y su automóvil, un Citroën C3 azul, se encontraba abandonado junto a él.

Desde la Carabineros se confirmó que en los brazos de Rojas Vade habían escritos con plumón mensajes de índole política: en el izquierdo, “Viva Kast”; y en el derecho, “No más zurdos”. Según el reporte policial de Carabineros, “en ambos brazos mantenía escrituras de consignas políticas“, recogió T13.

En tanto, el subprefecto Hassel Barrientos, Jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI expuso: “Existen antecedentes, pero esto es todo un proceso que está en curso hay que entender que en estos momentos lo más importante es su condición de salud”.

Tras ser trasladado de urgencia al Hospital San José de Melipilla, Rojas Vade permanece en coma inducido y en riesgo vital. La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) coordina la investigación junto a la PDI, que realiza peritajes al vehículo y revisa cámaras de seguridad de la ruta para reconstruir las últimas horas antes del hallazgo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el exconvencional salió la noche anterior desde su domicilio en Pomaire, donde residía, con la intención de comprar cigarros. Su paradero se desconocía hasta que un llamado ciudadano alertó a Carabineros sobre su presencia inconsciente y maniatada en la caletera del kilómetro 59 de la Ruta 78.

La fiscal Patricia Suazo señaló que “hay varias líneas de investigación”, incluyendo un posible secuestro, pero enfatizó que aún es prematuro determinar un móvil definitivo. Mientras tanto, la prioridad para las autoridades y familiares es la recuperación de Rojas Vade, cuya condición es considerada extremadamente grave.

