Presidente Kast defiende debate por gratuidad y lanza advertencia a deudores del CAE: “¿Quieren aparecer publicados?"

En medio de la controversia por los cambios que el Gobierno estudia introducir al sistema de financiamiento de la educación superior, el Presidente José Antonio Kast defendió el debate sobre la gratuidad universitaria y cuestionó a quienes evitan pagar sus deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Las declaraciones las realizó antes de abordar un vuelo de regreso a Santiago, tras una visita a las regiones del norte del país, donde abordó consultas de la prensa sobre el Plan Nacional de Reconstrucción y las medidas de ajuste fiscal que prepara el Ejecutivo.

PRESIDENCIA Ampliar

Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la propuesta de limitar el acceso a la gratuidad universitaria para quienes ingresen a estudiar después de los 30 años. Frente a las críticas de sectores políticos y estudiantes, Kast aseguró que el Gobierno no busca retirar beneficios actuales.

“A nadie se le va a quitar un beneficio social o, en el caso de la gratuidad, nadie en el mundo de la gratuidad la va a perder”, afirmó el Mandatario. Según explicó, la iniciativa forma parte de un debate legislativo destinado a revisar cómo se asignan los recursos públicos en un contexto económico complejo.

El jefe de Estado insistió en que el objetivo es priorizar a los estudiantes más jóvenes y a quienes requieren mayor apoyo. “Hoy día no le va a afectar a nadie, pero hacia adelante podemos ver primero que los jóvenes, los más pequeños, tengan prioridad”, sostuvo.

“Esto es un debate legislativo, yo también le solicitaría a los parlamentarios de oposición que están en su legítimo derecho de criticar, de plantear su punto de vista, que esperen el ingreso de los proyectos, porque a veces uno se puede equivocar y a partir de un titular sacar una conclusión equivocada y dar una respuesta que después tenga que corregir”, indicó el líder del Gobierno.

“A lo mejor alguien ya a los 30 años tuvo posibilidades de aprender a leer, a escribir, pero hoy día hay jóvenes en todo Chile que a los 8 años no pueden leer, escribir, ni sumar, ni restar como corresponde. Estamos preocupados de aquellos que han tenido otras posibilidades mayores en la vida, que ya están trabajando ¿por qué no nos focalizamos en los que hoy día necesitan más ayuda de nosotros?“, sumó.

¿Qué pasa con el CAE?

El Presidente también abordó el funcionamiento del CAE, apuntando a quienes, teniendo ingresos suficientes, optan por no pagar sus cuotas. En su mensaje, hizo un llamado directo a regularizar las deudas con el sistema.

“Si usted tiene una deuda y tiene los recursos, póngase al día”, afirmó. Y agregó que evitar el pago afecta a quienes tienen mayores necesidades: “Lo que usted está evitando pagar al Estado se lo está quitando a la persona más necesitada”.

Incluso advirtió que podrían hacerse públicos los casos de personas que han aprovechado vacíos legales para dejar de pagar. “Invitaría a aquellos que abusaron de un requisito legal para reprogramar y dejar de pagar que se pongan al día, porque no quieren que se exponga una situación como esa frente a la opinión pública”, señaló.

“¿Quieren aparecer publicados? ¿Para qué? (...) no solo nosotros podemos hacerlo, puede ser cualquier persona que solicite", sumó el Presidente Kast, recordando lo sucedido con el caso de las licencias médicas en el país.

Finalmente, el mandatario insistió en que las modificaciones aún deben discutirse en el Congreso y pidió esperar el ingreso formal de los proyectos antes de sacar conclusiones.