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“Mi debut contra la Juventus no fue como me hubiera gustado... Estoy lejos de mi familia, pero me siento como en casa”

Matías Pérez es uno de los pocos chilenos en las mejores ligas de Europa y, pese a que no ha tenido muchos minutos en Lecce, valora seguir creciendo junto al equipo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Filippo Alfero - Juventus FC

Uno de los pocos futbolistas chilenos que están presentes en las mejores ligas de Europa es Matías Pérez, defensor de 20 años que pertenece a Lecce, de la Serie A de Italia.

El zaguero formado en Curicó Unido no ha tenido muchas oportunidades con el primer equipo del cuadro que pelea por no descender a la Segunda División, lo que resulta lógico considerando que dio el salto desde la Primera B de Chile a la máxima categoría italiana.

En una reciente entrevista con Piazza Giallorossa, el seleccionado nacional Sub 20 se refirió a esta nueva etapa lejos de su país natal, donde, pese a no tener minutos, ha ido aprendiendo día a día.

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“Estoy muy contento. No he jugado todo lo que he querido, como me hubiera gustado, pero sigo mejorando cada día, en parte gracias a mis compañeros. Estoy lejos de mi familia, pero en Lecce me siento como en casa”, comenzó diciendo el defensor.

Acerca de su complejo debut ante la Juventus, donde fue titular pero tuvo que ser reemplazado a los 30 minutos, señaló: “Mi debut no fue como me hubiera gustado, en un estadio y un ambiente como el de la Juventus, pero quiero jugar y demostrar mi valía… En Lecce la afición es muy apasionada y por eso espero jugar en casa. Son la motivación perfecta para hacerlo bien”.

Además, también se refirió a las diferencias entre el fútbol chileno y el italiano. “Allá salía a luchar por cada balón. Aquí el juego es diferente, mucho más rápido. He jugado de lateral derecho en el pasado y puedo adaptarme, aunque me considero defensa central”, cerró Matías Pérez.

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