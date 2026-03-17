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VIDEO. Emblemático programa de deportes vuelve a la televisión tras ser descartado por TNT Sports

Tras conocerse el final de Show de Goles a principios de marzo, la “casa de los hinchas” utilizó sus redes para anunciar su regreso.

Nicolás Lara Córdova

Emblemático programa de deportes vuelve a la televisión tras ser descartado por TNT Sports

A principios de marzo se dio a conocer a través de redes sociales que el emblemático programa Show de Goles llegaba a su fin en la señal de TNT Sports.

“Muchas gracias a todos los tramoyas, camarógrafos, técnicos, productores, asistentes, conductores y ejecutivos de TNT Sports que nos acompañaron a lo largo de esta linda etapa del estelar de los hinchas”, arranca la publicación de Instagram.

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“Y a todos quienes nos apoyaron y fueron parte de SDG durante estos siete años representando la voz de los hinchas en el canal del fútbol chileno”, cerraron su despedida.

Pero la tristeza se terminó este martes 17 cuando a través de su cuenta de Instagram, el programa anunció su nueva casa televisiva: TV+

La “Casa de los hinchas” volverá a ser transmitido este domingo 22 de marzo desde las 22:30 horas haciendo su regreso a la televisión abierta.

La noticia fue aplaudida por los fanáticos de este programa, quienes agradecieron el regreso del “estelar de los hinchas”.

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