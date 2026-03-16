Trump presiona a la OTAN por el estrecho de Ormuz y la UE le marca límite: “Está fuera de nuestro ámbito”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump elevó la presión sobre la OTAN para que respalde un esfuerzo internacional destinado a “desbloquear” el estrecho de Ormuz, en medio de la crisis energética provocada por la guerra con Irán.

Según medios internacionales, el mandatario advirtió que la alianza podría enfrentar “un futuro muy malo” si no colabora con Washington para reabrir el corredor marítimo por donde transita cerca de un 20% del petróleo y gas licuado del mundo.

La respuesta europea llegó rápido. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Ormuz “está fuera del ámbito de actuación de la OTAN”, remarcando que la alianza no tiene mandato operativo allí.

En paralelo, dijo que la UE está explorando opciones con la ONU para garantizar la navegabilidad, incluso evaluando modelos de acuerdos internacionales similares a corredores marítimos protegidos.

El freno europeo y el “no” de Japón y Australia

A su llegada a una reunión de cancilleres en Bruselas, Kallas reforzó el punto político y práctico: “No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, por lo que —a su juicio— pedir a la alianza una acción directa no calza con su marco actual.

En ese escenario, la UE discute si puede ampliar o adaptar misiones navales existentes, pero sin comprometer una operación “OTAN” en el Golfo.

En paralelo, dos aliados relevantes ya marcaron distancia. Japón y Australia confirmaron que no enviarán buques de guerra al estrecho como solicitó Trump, lo que deja al presidente estadounidense con menos respaldo inmediato para una coalición naval amplia.

El trasfondo es económico y toca directo el “bolsillo” global: cada día con tensión en Ormuz presiona al alza el precio del petróleo, lo que elevado la preocupación de las autoridades internacionales.