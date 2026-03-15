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Irán lanza nueva ola de ataques contra Israel y escala tensión tras amenaza de muerte a Netanyahu

Proyectiles impactaron en el sur y centro de Israel y dejaron al menos cinco heridos. El conflicto se intensifica tras advertencias de Irán y la postura de Trump.

Juan Castillo

Getty Images

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Una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente se registró este domingo luego de que Irán lanzara una nueva oleada de proyectiles contra distintas zonas de Israel, en particular hacia el sur y el centro del país.

El ataque provocó impactos en áreas urbanas y dejó al menos cinco personas heridas, según reportes preliminares difundidos por autoridades israelíes.

La ofensiva fue respondida casi de inmediato por el Ejército israelí, que anunció el inicio de una nueva operación militar dirigida contra objetivos ubicados en el oeste del territorio iraní. Hasta ahora no se han confirmado víctimas en esos bombardeos, aunque la tensión entre ambas naciones continúa aumentando.

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De acuerdo con información difundida por autoridades israelíes y medios locales, los proyectiles iraníes apuntaron especialmente a la ciudad portuaria de Eilat, en el sur del país. El Ejército de Israel indicó que algunos misiles lograron impactar en el territorio, mientras que otros fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.

Entre los incidentes reportados, fragmentos de un misil iraní —presuntamente derribado por las defensas israelíes— impactaron en un edificio residencial de Jerusalén donde reside el cónsul de Estados Unidos. El hecho ocurrió durante la jornada del sábado y no se reportaron personas heridas.

Desde Teherán, autoridades iraníes señalaron que la ofensiva tenía objetivos específicos dentro de Israel. Según explicaron, los ataques fueron dirigidos contra la unidad especial Lahav 433, considerada una de las principales divisiones policiales internas del país, además de un centro de comunicaciones satelital.

En paralelo, la tensión política también se elevó luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán emitiera duras advertencias contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lo que aumenta la preocupación internacional por una eventual expansión del conflicto.

A esto se suma la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó la posibilidad de un alto el fuego inmediato. El mandatario afirmó que “Irán quiere llegar a un acuerdo, pero yo no estoy dispuesto porque por ahora los términos no son lo suficientemente buenos”, aludiendo principalmente a las exigencias para que Teherán abandone su programa nuclear.

Con ataques cruzados, amenazas políticas y la falta de avances diplomáticos, el conflicto entre Irán e Israel continúa escalando, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.

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