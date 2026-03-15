Papa León XIV pide alto el fuego en guerra con Irán y condena la “violencia atroz” en Medio Oriente

Un llamado urgente a detener los enfrentamientos en Medio Oriente realizó este domingo el papa León XIV, quien condenó la escalada del conflicto armado vinculado a Irán y pidió avanzar hacia un alto el fuego inmediato para evitar más víctimas civiles en la región.

Durante el rezo del Ángelus realizado en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por el impacto humanitario de la guerra, que ya suma semanas de enfrentamientos y miles de personas afectadas. El líder de la Iglesia Católica advirtió que la violencia no traerá estabilidad ni justicia para los habitantes de Medio Oriente.

En su mensaje dominical, el Papa sostuvo que “durante semanas, los pueblos de Oriente Próximo han estado sufriendo la violencia atroz de la guerra”, aludiendo al creciente número de víctimas y al sufrimiento que enfrentan las comunidades de la zona.

Llamado urgente al alto el fuego

En su intervención, León XIV hizo un llamado directo a los líderes políticos y militares involucrados en el conflicto para detener las hostilidades. El pontífice afirmó que “en el nombre de los cristianos de Oriente Próximo y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llamo a los responsables de este conflicto: ¡alto el fuego!”.

El Papa también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, destacando las graves consecuencias humanitarias que ha dejado la guerra. En ese contexto, señaló que “han muerto miles de inocentes, muchos más se han visto obligados a abandonar sus casas”, manifestando además su cercanía con quienes han perdido a seres queridos en los ataques.

El conflicto, que ya entra en su tercera semana, ha provocado un aumento de la tensión en distintas zonas del Medio Oriente, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que la crisis se expanda a otros territorios.

El líder de la Iglesia Católica también se refirió a la situación en Líbano, donde la escalada de violencia genera inquietud adicional en el escenario regional. Sobre ese punto, indicó que el desarrollo de los acontecimientos le provoca “gran preocupación”, reiterando la necesidad de avanzar en el diálogo para evitar una mayor desestabilización.

El mensaje del Papa se suma a los llamados de distintas organizaciones internacionales que buscan frenar la escalada del conflicto y promover soluciones diplomáticas para la región.