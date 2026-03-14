Trump pide ayuda a otros países para reabrir el estrecho de Ormuz en medio de tensión por el precio del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó apoyo internacional para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

El mandatario planteó la creación de una coalición naval que permita escoltar petroleros y asegurar la navegación en la zona, en medio de crecientes tensiones con Irán y un alza en los precios del petróleo.

A través de una publicación en su red social Truth, el jefe de Estado estadounidense llamó a varias potencias a sumarse a la iniciativa, señalando que países afectados por el bloqueo deberían colaborar con fuerzas navales para garantizar el paso por el corredor marítimo que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico.

El estrecho de Ormuz y la presión por la crisis energética

En su mensaje, Donald Trump mencionó directamente a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, asegurando que podrían enviar embarcaciones para contribuir a la seguridad de la vía marítima.

En ese contexto, el mandatario escribió que “es de esperar que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otras naciones afectadas por esta restricción artificial envíen buques a la zona”, con el objetivo de que el estrecho deje de representar una amenaza para el comercio energético mundial.

El presidente estadounidense aseguró además que Washington continuará con acciones militares en la región mientras se conforma una eventual alianza internacional. Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, afirmó que “Estados Unidos bombardeará sin tregua la línea costera y hundirán continuamente las embarcaciones y buques iraníes”.

Uno de los puntos clave del conflicto es la isla de Jark, donde se concentran importantes instalaciones petroleras iraníes y que, según Washington, estaría siendo utilizada para bloquear el paso por el estrecho de Ormuz.

La preocupación del mandatario también se relaciona con el impacto económico que podría provocar una crisis energética global. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha subido cerca de un 25% desde que comenzó el conflicto, lo que ha generado inquietud en la opinión pública y presión política sobre la administración.

En su mensaje final, Donald Trump insistió en que su objetivo es garantizar la seguridad del tránsito marítimo en la zona. “De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!”, afirmó.