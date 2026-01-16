Chile se ha vuelto protagonista inesperado en TikTok, no por una polémica ni por un evento puntual, sino por una sucesión de videos cargados de nostalgia, emoción y agradecimientos.

Extranjeros, muchos de ellos estudiantes, viajeros o migrantes temporales, comparten registros de su paso por el país con un tono íntimo, que ha despertado miles de reacciones y comentarios.

Cesar Okada Ampliar

Las imágenes se repiten con variaciones: paisajes del sur, caminatas por Santiago, atardeceres, cambios de look, despedidas en aeropuertos y frases como “gracias Chile por tanto”.

En los comentarios, chilenos y extranjeros dialogan desde la emoción, celebrando una idea que se repite una y otra vez: algo pasó en Chile que marcó un antes y un después.

Influencers como d1eg0mau, kikesawyer o nadia.latam han sido algunos de los rostros más visibles del trend, generando miles de comentarios donde usuarios celebran la diversidad, el ritmo de vida y la calidez humana que asocian al país.

“El Chilean Effect es ser uno mismo”, escribió una usuaria. Otra resumió el sentimiento colectivo: “Chile es pequeño, pero deja huella”, señalan.

¿Qué es el “chilean effect”?

En concreto, el fenómeno “The chilean effect” muestra cómo es vivir o pasar una temporada en Chile habría generado cambios profundos en quienes lo experimentaron, desde lo cotidiano hasta lo personal.

Algunos relatan transformaciones simples, como escapar del invierno del hemisferio norte para llegar al verano chileno, adaptarse al clima o a la geografía. Otros van más allá y hablan de libertad personal, tranquilidad, identidad y aceptación, destacando que en Chile se sintieron más auténticos consigo mismos.