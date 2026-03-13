Revelan acción legal que tomará Trini Neira contra Marité Matus y dos reconocidos rostros de televisión

Esta semana, Trinidad Neira, utilizó sus redes sociales para criticar públicamente a Marité Matus.

La ex esposa de Arturo Vidal había hablado sobre la hija de Pamela Díaz y Manuel Neira, acusándola de haber sido la causante de su separación con Camilo Huerta producto de una presunta infidelidad.

Matus indicó tener pantallazos que confirmarían su acusación, pero Neira utilizó su cuenta de Instagram e indicó que: "Si tanto tiene pantallazos ¿por qué no los ha mostrado"

A esta polémica se sumó Daniela Aránguiz quien criticó en duros términos a Marité Matus y defendió a Trini Neira en un nuevo capítulo de Sígueme.

“Yo pienso que pasó aquí… creo profunda y absolutamente que la cuestión no es así. Pero sí pienso que la Tere está con un ataque de celos gigante”, comenzó diciendo Aránguiz.

“¿Y sabes por qué está con un ataque de celos gigante? Porque la Pamela justo sale con Camilo Huerta en una entrevista del Sin Editar. Entonces la Tere no aguanta que alguien haga algo mediático de Camilo Huerta. Y yo por eso pienso que ella inventó todo esto. Yo le creo a la Trini”, complementó la ex de Jorge Valdivia.

En medio de la crítica, Daniela Aránguiz indicó que apoya a Trini Neira porque ella es una mujer soltera y joven, por lo que no tendría la culpa del término de dicha relación.

La polémica revelación de Daniela Aránguiz sobre el conflicto entre Trini Neira y Marité Matus

Daniela Aránguiz reveló en el programa de TV+ que Trini Neira interpondrá una demanda contra dos reconocidos rostros de la televisión chilena y también a Marité Matus.

“Por lo que tengo entendido, va a interponer una demanda contra Gisella Gallardo, Martié Matus y Paula Escobar”, reveló.

“Si a la Marité le gusta tanto este show, que no se esté escondiendo en la faldita de Paula Escobar o Gisella. Si tú quieres echarla la culpa a una niña, entonces sé mujercita y háblalo en un panel, da la cara”, disparó la ex de Jorge Valdivia.