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VIDEO. “Siempre es un orgullo vestir la camiseta de Chile y más si es la selección adulta; muy contento por la nómina”

Felipe Faúndez y Felipe Ogaz, futbolistas de O’Higgins, fueron llamados a La Roja por primera vez y reaccionaron a la noticia minutos antes de jugar contra La Calera.

Daniel Ramírez

@f.faundezz17

@f.faundezz17

Este lunes se dio a conocer la nómina de Chile para disputar los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán a fines de mes en el marco del FIFA Series 2026.

El técnico Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores y entre las sorpresas que dejó la lista hay dos nombres de O’Higgins: el lateral derecho Felipe Faúndez y el mediocampista Felipe Ogaz.

Ambos futbolistas, formados en el cuadro de Rancagua, vivirán su primera experiencia en la selección chilena adulta.

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Las reacciones de Faúndez y Ogaz tras la nómina

Minutos antes de enfrentar a Unión La Calera esta tarde, los dos jugadores de O’Higgins conversaron con TNT Sports y compartieron sus sensaciones por el llamado a La Roja.

“Estoy muy orgulloso y muy feliz. Siempre es un orgullo vestir la camiseta de Chile y más si es la selección adulta. Muy contento por la nómina”, comentó Felipe Faúndez.

Por su parte, Felipe Ogaz señaló: “Llamé al tiro a mi mamá y a mi papá, estaban muy orgullosos. Estoy muy feliz por este desafío que nos viene. Vamos a representar de buena forma a O’Higgins y a La Roja”.

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