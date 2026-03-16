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Sería un inversión de US$5.000 millones: minera BHP inicia tramitación ambiental de millonario proyecto para nueva planta en Escondida

La iniciativa busca reemplazar la planta Los Colorados para sostener la capacidad de procesamiento del yacimiento. La construcción generaría hasta 6.000 empleos.

Martín Neut

BHP inicia tramitación ambiental de millonario proyecto

BHP inicia tramitación ambiental de millonario proyecto

La minera BHP ingresó al sistema de evaluación ambiental un proyecto de más de US$5.000 millones para desarrollar una nueva planta en Minera Escondida, con el objetivo de sostener la producción del mayor yacimiento de cobre del mundo en las próximas décadas.

La iniciativa, denominada “Nueva Concentradora Escondida”, fue presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental y contempla reemplazar la histórica planta Los Colorados, que se aproxima al final de su vida útil. La inversión estimada fluctúa entre US$4.400 millones y US$5.900 millones.

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Según la empresa, la nueva instalación permitirá mantener la capacidad de procesamiento en 460 mil toneladas diarias de mineral, sin modificar los niveles de producción actualmente autorizados.

La compañía también proyecta efectos en el empleo durante la etapa de construcción, con más de 2.500 trabajadores en promedio y picos cercanos a 6.000 personas en los momentos de mayor actividad.

Si el proyecto obtiene aprobación ambiental, BHP estima iniciar las obras en los próximos años, con primera producción prevista entre 2031 y 2032. En 2025, Minera Escondida produjo 1.345.132 toneladas de cobre, superando por primera vez el total combinado de las divisiones de Codelco.

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