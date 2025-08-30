;

Conocida minera despide a más de 50 trabajadores en Chile: había presentado récord en utilidades

Desde la compañía informaron que los despidos masivos fueron por “necesidades de la empresa”.

Sebastián Escares

minero murió (imagen referencial)

Durante esta semana, se dio a conocer que una conocida minera chilena despidió a más de 50 de sus trabajadores.

Según lo comunicado por la compañía, el motivo del despido masivo fue por “necesidades de la empresa”.

Minera despide a más de 50 trabajadores en Chile

Se trata nada más y nada menos que de Minera Escondida. Esto, luego de que el Sindicato Nº1 de Trabajadores informara que la empresa despidió a más de 50 de sus trabajadores.

De acuerdo a lo publicado por el portal Reporte Minero, desde el sindicato detallaron que el argumento dado por la empresa fue por “necesidades de la empresa”, según el artículo 161 del Código del Trabajo.

Los despidos en cuestión, se materializaron un día después de que el presidente de Minera Escondida-BHP, Alejandro Tapia, ofreciera una charla a jóvenes de liceos técnicos y universidades sobre las oportunidades laborales en la minera, informó el citado medio.

La noticia causa gran sorpresa para los trabajadores. Esto, debido a que, según el sindicato, recientemente la minera celebró el cumplimiento récord de metas de producción. “Se busca golpear a nuestro sindicato por defender los derechos y la seguridad de los trabajadores”, sostienen.

¿Qué dijeron desde la empresa? Por su parte, desde BHP Escondida, señalaron que “nos vemos en la necesidad de efectuar un proceso de reestructuración en determinadas áreas de la compañía, que implicó una racionalización acotada de puestos de trabajo”.

