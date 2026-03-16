Fiscal Nacional y gestiones para interrogar a Maduro por crimen de Ronald Ojeda: “Fue una respuesta muy favorable”

La investigación por el crimen del exteniente Ronald Ojeda sumó este lunes un nuevo paso internacional. El fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo en Washington una reunión de cerca de 45 minutos con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una cita marcada por las gestiones de la Fiscalía chilena para avanzar en un eventual interrogatorio a Nicolás Maduro y reforzar la cooperación judicial entre ambos países.

Tras el encuentro, Valencia destacó el tono de la conversación y el respaldo recibido desde el Departamento de Justicia estadounidense. “La fiscal Bondi, en compañía de su equipo, nos transmitió la disposición del departamento de justicia de los Estados Unidos a seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda”, señaló.

A eso añadió que esa colaboración no solo considera la solicitud para tomar declaración a Maduro, sino también la entrega de antecedentes y evidencias que puedan ser útiles para aclarar el caso.

Fiscalía chilena prepara cuestionario y busca apoyo formal de EE.UU.

El jefe del Ministerio Público remarcó que el paso que se intenta concretar es parte de una diligencia considerada básica dentro de la causa. En esa línea, explicó: “No solo considerando la solicitud que efectuaremos de poder solicitar declaración a Nicolás Maduro, que, por lo demás, depende también de la disposición de él de cooperar, sino que en poder aportar toda la información, los antecedentes y evidencias que ellos vayan recopilando”. Además, resumió el resultado de la cita en términos positivos: “Fue una respuesta muy favorable, muy positiva, y nos vamos muy contentos con eso”.

Valencia también detalló cómo podría operar el mecanismo en caso de que la diligencia avance. “Lo que procede conforme a nuestro derecho es poder solicitar cooperación a las autoridades de los Estados Unidos, que es el país bajo cuya jurisdicción se encuentra Maduro”, indicó, precisando que esa petición debe tramitarse conforme a las reglas de cooperación internacional y al derecho interno estadounidense. La Fiscalía chilena ya había informado antes del viaje que buscaba justamente apoyo de Washington para intentar interrogar al líder venezolano en el marco de la causa por Ojeda.

Según explicó, el equipo liderado por el fiscal Héctor Barros y las policías chilenas ya preparó un cuestionario con preguntas para esa eventual declaración. Sobre ese punto, Valencia afirmó: “Hay comunicaciones formales entre la fiscalía de Chile y las autoridades de los Estados Unidos” y agregó que “la fiscal Bondi nos manifestó la mejor disposición de los Estados Unidos para poder cooperar con ese interrogatorio”.

Por ahora, la diligencia sigue dependiendo tanto de la coordinación judicial entre ambos países como de la disposición del propio Maduro a declarar.