Caso Rojas Vade: qué se sabe de las pistas claves que confirmarían un supuesto “autoatentado”

La investigación por el ataque denunciado por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade podría dar un giro decisivo tras nuevos hallazgos que abren la posibilidad de que el caso sea indagado bajo la hipótesis de un eventual “autoatentado”.

La línea surgió luego de diligencias realizadas durante la tarde-noche del jueves, cuando la PDI habría encontrado elementos que podrían coincidir con el modo en que se reportó el hecho, según antecedentes conocidos por Reportajes Teletrece.

El punto más llamativo para los investigadores, de acuerdo con el reportaje, sería el hallazgo de una mochila dentro del domicilio de Rojas Vade. Al interior, se habría encontrado una bolsa con amarras plásticas blancas y negras, similares a las que, según el relato inicial, fueron utilizadas para atarle las manos.

Aunque la coincidencia es considerada relevante, la investigación sigue en fase de verificación: aún no hay conclusiones oficiales y todo depende de peritajes técnicos.

Las pistas claves que confirmarían un supuesto “autoatentado” en caso Rojas Vade

La clave ahora está en lo que determinen los peritos. El reporte indica que falta un examen central: comprobar si las amarras halladas en la mochila comparten el mismo “número de serie” con las utilizadas en el ataque. A ese cotejo se sumaría un análisis de ADN, con el objetivo de identificar rastros biológicos que permitan establecer manipulación, contacto o participación de terceros. Entre los elementos a revisar se mencionan posibles restos de saliva.

Otra pieza del rompecabezas es el teléfono celular asociado a Rojas Vade. Según el mismo reportaje, el aparato fue hallado en la parte trasera de un automóvil, un dato que podría abrir preguntas sobre desplazamientos, contexto y secuencia de hechos, además de aportar información de geolocalización o comunicaciones, si la evidencia es incorporada a la carpeta investigativa.

En paralelo, la indagatoria también descartaría un escenario que había generado alarma al inicio: la presencia de bencina o acelerantes en el cuerpo de Rojas Vade. Lo detectado, según lo informado, correspondería a diluyente y otros líquidos propios de pintura y accesorios que usaría en su casa, lo que cambia la lectura sobre el origen del olor o sustancia reportada en el episodio.

Con este panorama, la jornada de este viernes aparece como decisiva: peritajes y eventuales declaraciones serán claves para contrastar versiones y definir si el caso se mantiene como un ataque externo o si la investigación se orienta hacia una tesis distinta.