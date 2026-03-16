Regreso a clases y comidas: este es el alimento que debes preparar durante la semana para niños (y sus beneficios)

Con el inicio del año escolar, la alimentación infantil vuelve a estar en el centro de la conversación familiar: colaciones, almuerzos y jornadas largas obligan a planificar mejor el menú semanal.

En ese contexto, especialistas plantean que la carne sigue siendo una fuente importante de proteínas, hierro y vitaminas del complejo B, nutrientes asociados al crecimiento y la energía diaria.

El debate no solo es nutricional, también es de “economía de bolsillo”: escoger cortes magros y medir porciones ayuda a equilibrar salud y presupuesto, sin caer en excesos. Las recomendaciones apuntan a mantener variedad de proteínas y ajustar cantidades según edad y necesidades de cada niño.

Porciones por semana y cómo medirlas

De acuerdo con el documento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO estiman requerimientos de proteína diarios por kilo de peso que varían según la edad, lo que refuerza la idea de planificar porciones y no solo “a ojo”.

Desde Doña Carne, su gerente comercial Álvaro Martínez aterrizó la recomendación a una guía práctica para familias: “en términos prácticos, se recomienda que durante la etapa escolar se consuman entre 5 y 8 porciones de carne a la semana, alternando carnes blancas y rojas. Una porción equivale aproximadamente a 60 a 90 gramos en niños pequeños y entre 100 y 120 gramos en adolescentes, siempre dentro de una dieta equilibrada y variada”.

También sugiere que el pollo suele ser la opción más elegida por su perfil saludable y precio accesible, priorizando cortes como pechuga y trutro entero. En vacuno, el foco estaría en cortes magros como posta negra, posta rosada, posta paleta y asiento. Sobre ese punto, Martínez agrega: “El vacuno sigue siendo muy valorado por su aporte de hierro, y muchos hogares lo incorporan en preparaciones caseras que permiten rendir bien la carne en varias comidas”.

En el caso del cerdo, el documento recomienda alternativas como chuletas o lomo centro, idealmente con menor grasa, siempre dentro de una dieta variada.