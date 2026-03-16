Regreso a clases y comidas: este es el alimento que debes preparar durante la semana para niños (y sus beneficios)
Especialistas dieron su parecer sobre este tema tan importante en el inicio del año escolar en Chile.
Con el inicio del año escolar, la alimentación infantil vuelve a estar en el centro de la conversación familiar: colaciones, almuerzos y jornadas largas obligan a planificar mejor el menú semanal.
En ese contexto, especialistas plantean que la carne sigue siendo una fuente importante de proteínas, hierro y vitaminas del complejo B, nutrientes asociados al crecimiento y la energía diaria.
El debate no solo es nutricional, también es de “economía de bolsillo”: escoger cortes magros y medir porciones ayuda a equilibrar salud y presupuesto, sin caer en excesos. Las recomendaciones apuntan a mantener variedad de proteínas y ajustar cantidades según edad y necesidades de cada niño.
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De acuerdo con el documento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO estiman requerimientos de proteína diarios por kilo de peso que varían según la edad, lo que refuerza la idea de planificar porciones y no solo “a ojo”.
Desde Doña Carne, su gerente comercial Álvaro Martínez aterrizó la recomendación a una guía práctica para familias: “en términos prácticos, se recomienda que durante la etapa escolar se consuman entre 5 y 8 porciones de carne a la semana, alternando carnes blancas y rojas. Una porción equivale aproximadamente a 60 a 90 gramos en niños pequeños y entre 100 y 120 gramos en adolescentes, siempre dentro de una dieta equilibrada y variada”.
También sugiere que el pollo suele ser la opción más elegida por su perfil saludable y precio accesible, priorizando cortes como pechuga y trutro entero. En vacuno, el foco estaría en cortes magros como posta negra, posta rosada, posta paleta y asiento. Sobre ese punto, Martínez agrega: “El vacuno sigue siendo muy valorado por su aporte de hierro, y muchos hogares lo incorporan en preparaciones caseras que permiten rendir bien la carne en varias comidas”.
En el caso del cerdo, el documento recomienda alternativas como chuletas o lomo centro, idealmente con menor grasa, siempre dentro de una dieta variada.
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