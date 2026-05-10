Inspirado en ECOH: fiscal Valencia propone nuevo plan para controlar a menores que cometen múltiples delitos

El fiscal nacional Ángel Valencia anunció la creación de un nuevo programa inspirado en el modelo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para reforzar el seguimiento de adolescentes involucrados reiteradamente en delitos, en medio del aumento de casos de violencia juvenil y participación de menores en ilícitos de alta connotación.

La iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de diseño, comenzaría como plan piloto durante el segundo semestre de 2026 y contará con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

El objetivo será supervisar de manera permanente a jóvenes infractores considerados “prolíficos”, es decir, aquellos que acumulan múltiples delitos.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el fiscal nacional explicó que el proyecto surge bajo una lógica similar a la utilizada para enfrentar homicidios y secuestros ligados al crimen organizado mediante el grupo ECOH.

“Como vimos que era necesario implementar ECOH por el grave problema de homicidios y secuestros asociados al crimen organizado, ahora también vamos a involucrarnos en esto con lo que tengamos”, afirmó el persecutor jefe del Ministerio Público.

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Ángel Valencia, Fiscal Nacional, por delincuencia juvenil: "Tenemos un problema grave con la narcocultura" pic.twitter.com/4SSu93YMhu — 24 Horas (@24HorasTVN) May 10, 2026

El fiscal nacional detalló que internamente la propuesta ha sido denominada como “un ECOH 2”, enfatizando que la experiencia internacional demuestra que los adolescentes requieren vigilancia y acompañamiento constante para evitar la reincidencia.

“Lo que necesitan estos muchachos es seguimiento. Que las medidas que se les imponen se cumplan. Necesitan control y fiscalización”, sostuvo Valencia, agregando que también se busca reinsertarlos en el sistema escolar y evitar que queden fuera de la supervisión institucional.

La propuesta contempla articular a distintas entidades públicas en una misma mesa de trabajo, incluyendo Fiscalía, policías, municipios, sistema educacional, Desarrollo Social y eventualmente tribunales de familia.

Según explicó el jefe del Ministerio Público, el modelo está basado en una experiencia desarrollada en Reino Unido, la que será adaptada al sistema chileno con apoyo técnico internacional.

Valencia además advirtió que la participación de menores en delitos no puede explicarse únicamente por la influencia de bandas criminales, sino también por factores sociales y fallas en los procesos de protección y reinserción juvenil.