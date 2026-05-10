Universidad de Chile comprometió seriamente sus opciones de avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, luego de caer este domingo por 1-0 ante Unión La Calera en el duelo válido por la quinta fecha del Grupo D, disputado en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El partido comenzó con un trámite parejo, sin grandes ocasiones de peligro para ambos equipos. Sin embargo, fueron los dirigidos por Martín Cicotello los que lograron dar el primer golpe gracias a la anotación de Carlo Villanueva (33′).

La jugada nació tras un pase filtrado desde la derecha que encontró a Francisco Pozzo, quien aprovechó una muy mala lectura defensiva de Franco Calderón. El atacante dejó en el camino a Gabriel Castellón, que salió desesperadamente, y quedó con el arco prácticamente a disposición.

Sin embargo, lejos de apurarse, Pozzo levantó la cabeza y asistió a Villanueva, que apareció completamente desmarcado. El canterano de Colo Colo definió con calma y precisión para marcar su primer gol con la camiseta de Unión La Calera, abriendo así la cuenta en el marcador.

🤩🏆🔴⚪ GRAN DEFINICIÓN



Carlo Villanueva apareció en el momento oportuno para definir una tremenda jugada y poner el 1-0 de Unión La Calera sobre #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 5 por la #CopaDeLaLiga2026.



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Sobre el final de la primera mitad, la U tuvo una inmejorable opción para igualar la cuenta. Un centro desde el sector derecho encontró solo a Agustín Arce, quien definió a quemarropa ante Nicolás Avellaneda, pero el arquero calerano reaccionó de gran manera y logró desviar el remate con una notable atajada.

😱🏆🔴⚪ IMPRESIONANTE



Nicolás Avellaneda tuvo reflejos felinos para tapar un disparo a quemarropa de Agustín Arce y ahogar el grito de gol de #LaU ante Unión La Calera, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 5 de la #CopaDeLaLiga2026.



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Ya en el complemento, el árbitro Cristian Garay sancionó un penal a favor del equipo de Fernando Gago por una supuesta mano de Daniel Gutiérrez. No obstante, tras revisar la jugada en el VAR, el juez se retractó de su decisión y anuló la sanción, quitándole la opción a los azules de alcanzar el empate.

👀🏆🇨🇱 ¿Estás de acuerdo con la decisión del árbitro?



Cristian Garay había pitado penal de Daniel Gutiérrez sobre Nicolás Fernández, pero tras revisar por llamado del VAR, anuló la medida y le quitó a #LaU su primer penal de la temporada.#MatchdayDomingo #CopaDeLaLiga2026 pic.twitter.com/ukdgpRD3e4 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 10, 2026

En los minutos finales, la U buscó con insistencia la igualdad, pero careció de precisión en el área rival y terminó lamentando una dura derrota, que complica seriamente sus opciones de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Con este resultado, Unión La Calera trepó al segundo lugar del Grupo D con 10 puntos, misma cantidad que Audax Italiano, líder por diferencia de goles. En tanto, Universidad de Chile cayó al tercer puesto con 7 unidades. La zona la cierra el ya eliminado Deportes La Serena con apenas un punto.

Así, el cuadro azul quedó contra las cuerdas y buscará aferrarse a un milagro en la última fecha de la Copa de la Liga, donde deberá vencer a Audax en el Estadio Nacional y esperar una caída de La Calera en su visita a La Serena. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo el domingo 7 de junio a las 12:30 horas.