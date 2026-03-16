Robo en Colegio Miguel de Cervantes en Santiago obliga a suspender clases: ladrones se llevaron computadores y alimentos

Un robo registrado en el Colegio Miguel de Cervantes, en Santiago Centro, obligó a suspender las clases este lunes, luego de que se detectara el ingreso de desconocidos al establecimiento durante el fin de semana.

El hecho se conoció a las 07:50 horas, cuando personal del colegio llegó a abrir el recinto ubicado en calle Agustinas 2492 y se encontró con evidencias claras de forzamiento.

Según la información preliminar, la situación fue advertida por la secretaria de Dirección, quien cumple la función de apertura diaria del establecimiento. Al ingresar, constató que los delincuentes habrían fracturado la mampara del acceso principal para entrar y sustraer especies, en un golpe que afecta directamente el funcionamiento escolar y la rutina de estudiantes y docentes.

Fractura del acceso y robo de equipos: la pérdida incluye tecnología y alimentación para alumnos

De acuerdo con los antecedentes entregados, los sujetos desconocidos habrían ingresado al colegio durante el fin de semana, vulnerando la entrada principal. En el interior, robaron una cantidad aún no determinada de equipos computacionales y tecnológicos, además de alimentación destinada a los alumnos, un punto especialmente sensible considerando que en muchos establecimientos la entrega de comida cumple un rol de apoyo social clave para las familias.

Por ahora, el catastro completo de lo sustraído se mantiene en proceso, ya que el colegio aún debe levantar el detalle de salas, oficinas y bodegas afectadas.

La suspensión de clases responde tanto a la necesidad de resguardar el lugar como a permitir el trabajo policial y administrativo: revisión de daños, levantamiento de evidencia y evaluación de condiciones mínimas de seguridad para retomar actividades.