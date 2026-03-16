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Ranking ATP: Tabilo, Garin y Barrios pierden puestos, mientras Jarry festeja un leve alza

Revisa el detalle de la actualización del escalafón planetario del tenis este lunes.

Carlos Madariaga

Ranking ATP: Tabilo, Garin y Barrios pierden puestos, mientras Jarry festeja un leve alza

Ranking ATP: Tabilo, Garin y Barrios pierden puestos, mientras Jarry festeja un leve alza / Getty Images / Agencia Uno

Tras la disputa del Masters 1000 de Indian Wells, donde Jannik Sinner se coronó campeón, la ATP actualizó su ranking, donde la final en California le valió al finalista del torneo, Daniil Medvedev, volver al top 10.

En cuanto a los chilenos, no hubo buenas noticias para la mayoría de nuestros representantes.

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Alejandro Tabilo perdió un lugar y está en el puesto 41 del mundo, posición que buscará mejorar tras la disputa del Masters 1000 de Miami, que arranca este lunes con la qualy.

Otros tres chilenos estarán en la fase previa en el Hard Rock Stadium, donde dos lamentan caídas en el ranking ATP: Cristian Garin bajó cinco puestos para colocarse en el lugar 95 y Tomás Barrios cayó cuatro lugares, ubicándose en el 119.

Inesperadamente, Nicolás Jarry, que no gana desde Wimbledon 2025, trepó dos puestos y arrancará la qualy en Miami en el puesto 152 del planeta.

La agenda en el Miami Open

Cristian Garin comenzará la acción chilena en la qualy, donde, en el tercer turno del Court 1, cerca de las 15:00 horas de Chile, enfrentará a Liam Draxl.

En la misma cancha, pero en el quinto turno, cerca de las 18:00 horas, Tomás Barrios desafiará al local Nishesh Basavareddy.

Finalmente, no antes de las 19:00 horas, en la cancha Butch Buchholz, Nicolás Jarry enfentará al italiano Mattia Bellucci.

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