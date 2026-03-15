Genaro Olivieri se queda con el título del Challenger de Santiago 2026 / BENJAMIN MUNOZ S

Este domingo se resolvió la final del Challenger de Santiago, donde en un repleto Club Manquehue, el argentino Genaro Olivieri se coronó campeón.

El actual 226 del ranking ATP se sobrepuso al mejor nivel que, a priori, tenía su rival, el portugués Henrique Rocha, 169 del planeta.

Con una incesante defensa desde el fondo de cancha y contragolpes letales, el trasandino dominó el trámite y terminó concretando a favor un doble 6/4 para alcanzar su primera corona desde 2023 en esta categoría de torneos y el tercer título de su carrera a nivel Challenger.

“Fue una semana muy dura, muy sufrida, pero jugué bien en los momentos importantes. La clave fue mantener la calma, fue muy importante ponerme set arriba en el inicio. Estoy muy contento por lo realizado”, dijo Genaro Olivieri, que obtuvo 75 puntos para el ranking y 4.980 dólares en premios.

“Muchas veces fui perdiendo, tuve que jugar partidos muy largos, pero al final pude remontar y llegar a este título para cerrar el campeonato”, complementó el argentino, quien disputó tres de los cinco juegos de la semana en tres sets.