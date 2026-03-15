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VIDEOS. Sabalenka levanta un match point en contra para concretar su “venganza” en Indian Wells

La bielorrusa se impuso en una dura batalla ante la kazaja Elena Rybakina.

Carlos Madariaga

Sabalenka levanta un match point en contra para concretar su “venganza” en Indian Wells

Sabalenka levanta un match point en contra para concretar su “venganza” en Indian Wells / Icon Sportswire

Este domingo, en una definición infartante, Aryna Sabalenka se coronó campeona del Masters 1000 de Indian Wells.

La bielorrusa reeditó la definición del último Australian Open, donde Elena Rybakina le había ganado, al igual que en las WTA Finals.

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Parecía que podría mantener la racha, considerando que se impuso 6/3 en el primer set.

Sin embargo, la número 1 del mundo volvió por sus fueros y se llevó el segundo parcial por 6/3.

El encuentro fue tan parejo que el tercer set se terminó definiendo en tie break, donde Rybakina tuvo un punto de partido que no pudo concretar.

Sabalenka sobrevivió y terminó ganando el desempate por 8-6, cobrándose su revancha y, además, ganando por primera vez el título de Indian Wells, obteniendo el trofeo número 23 de su carrera y extendiendo su liderato en el ranking WTA.

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