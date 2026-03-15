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“Hicimos un partido perfecto”: DT de Deportes Limache entrega la clave táctica que los tiene como líderes del fútbol chileno

Victor Rivero detalló la fórmula que les permitió ganar por primera vez en El Salvador.

Carlos Madariaga

“Hicimos un partido perfecto”: DT de Deportes Limache entrega la clave táctica que los tiene como líderes del fútbol chileno

“Hicimos un partido perfecto”: DT de Deportes Limache entrega la clave táctica que los tiene como líderes del fútbol chileno / Instagram @clubdeporteslimache

Deportes Limache concretó una goleada histórica al imponerse a Cobresal en la altura de El Salvador, alcanzando también el liderato de la Liga de Primera.

“Por primera vez también ganamos de altura, a pesar de que hemos solo jugado dos veces acá. El año pasado nosotros en el último partido recién ganamos de visita en el campeonato y ahora ya ganamos, recuperando los puntos que perdimos con Everton”, recalcó en conferencia de prensa el DT del “Tomate Mecánico”, Víctor Rivero.

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Al respecto, explicó la fórmula por la cual cambió a algunas de sus figuras para afrontar el duelo en el norte.

Es la satisfacción de haber hecho un partido perfecto, no solamente de concretar los 5 goles, sino del trabajo en equipo. Hoy sí teníamos un plan de juego inicial, que era el ingreso de Arturia por Sosa y de Misa Llantén por Pinares y los muchachos lo llevaron a la perfección, entendiendo que después necesitábamos esa claridad que te puede dar César. Los muchachos hicieron un partido muy inteligente”, recalcó, asegurando que el plantel estaba preparado.

“Aquí no hay dosificación, no nos guardamos nada, pero sí era tener un recambio para tener una frescura no solamente física, sino también táctica una vez que se empieza a sentir el desgaste. Ante la pérdida armábamos dos líneas de cuatro y dejábamos lider a los centrales para quedar posicionados y que no jugara libre el volante de contención, ese desgaste fue muy importante”, cerró Victor Rivero.

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