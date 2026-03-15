Deportes Puerto Montt alarga su brillante inicio de temporada en la Primera B / Instagram @dpmchile

En el cierre de la jornada dominical por la Primera B, Deportes Puerto Montt sigue alargando un inicio soñado en su regreso a la categoría.

Esto pues los “Hijos del Temporal” completaron su cuarta victoria en cuatro fechas del ascenso.

Pese a la lluvia en la zona sur, el Chinquihue resistió para el desarrollo del encuentro y Deportes Puerto Montt pudo imponerse ante Deportes Santa Cruz, ante 4.767 espectadores.

Richard Paredes abrió la cuenta a los 40 minutos y luego, a los 78 minutos, mediante lanzamiento penal, Manley Clerveaux selló el 2-0, anotando su tercer tanto en la temporada.

Con esto, Deportes Puerto Montt suma 12 puntos de 12 posibles, desplazando a Cobreloa en la cima de la tabla de la Primera B.

“En todos los partidos hemos convertido y hemos sostenido los resultados, teniendo el trabajo para aguantar a los rivales y mantener la diferencia”, destacó tras el compromiso el DT del elenco sureño, Emiliano Astorga.