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VIDEO. Deportes Puerto Montt alarga su brillante inicio de temporada en la Primera B

Los “Hijos del Temporal” siguen invictos tras las cuatro primeras fechas de la temporada.

Carlos Madariaga

Deportes Puerto Montt alarga su brillante inicio de temporada en la Primera B

Deportes Puerto Montt alarga su brillante inicio de temporada en la Primera B / Instagram @dpmchile

En el cierre de la jornada dominical por la Primera B, Deportes Puerto Montt sigue alargando un inicio soñado en su regreso a la categoría.

Esto pues los “Hijos del Temporal” completaron su cuarta victoria en cuatro fechas del ascenso.

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Pese a la lluvia en la zona sur, el Chinquihue resistió para el desarrollo del encuentro y Deportes Puerto Montt pudo imponerse ante Deportes Santa Cruz, ante 4.767 espectadores.

Richard Paredes abrió la cuenta a los 40 minutos y luego, a los 78 minutos, mediante lanzamiento penal, Manley Clerveaux selló el 2-0, anotando su tercer tanto en la temporada.

Con esto, Deportes Puerto Montt suma 12 puntos de 12 posibles, desplazando a Cobreloa en la cima de la tabla de la Primera B.

En todos los partidos hemos convertido y hemos sostenido los resultados, teniendo el trabajo para aguantar a los rivales y mantener la diferencia”, destacó tras el compromiso el DT del elenco sureño, Emiliano Astorga.

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