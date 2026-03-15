VIDEO. Deportes Puerto Montt alarga su brillante inicio de temporada en la Primera B
Los “Hijos del Temporal” siguen invictos tras las cuatro primeras fechas de la temporada.
En el cierre de la jornada dominical por la Primera B, Deportes Puerto Montt sigue alargando un inicio soñado en su regreso a la categoría.
Esto pues los “Hijos del Temporal” completaron su cuarta victoria en cuatro fechas del ascenso.
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Pese a la lluvia en la zona sur, el Chinquihue resistió para el desarrollo del encuentro y Deportes Puerto Montt pudo imponerse ante Deportes Santa Cruz, ante 4.767 espectadores.
Richard Paredes abrió la cuenta a los 40 minutos y luego, a los 78 minutos, mediante lanzamiento penal, Manley Clerveaux selló el 2-0, anotando su tercer tanto en la temporada.
Con esto, Deportes Puerto Montt suma 12 puntos de 12 posibles, desplazando a Cobreloa en la cima de la tabla de la Primera B.
“En todos los partidos hemos convertido y hemos sostenido los resultados, teniendo el trabajo para aguantar a los rivales y mantener la diferencia”, destacó tras el compromiso el DT del elenco sureño, Emiliano Astorga.
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