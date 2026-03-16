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“No se movió de su lado”: el conmovedor relato de la familia del hombre asesinado mientras paseaba a su perro

El hecho ocurrió durante la madrugada en medio de un enfrentamiento armado.

Javiera Rivera

El crudo relato de familia de hombre muerto mientras paseaba a su perro: “no se movió del lado de él”

El crudo relato de familia de hombre muerto mientras paseaba a su perro: “no se movió del lado de él”

Impacto ha generado el asesinato de un hombre de 59 años que murió tras recibir un disparo mientras paseaba a su perro en medio de una balacera durante la madrugada de este lunes en Puente Alto, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector de Jardín Alto, donde grupos armados protagonizaron un enfrentamiento a tiros.

Según los primeros antecedentes, en el lugar se habrían efectuado cerca de 60 disparos, cifra que coincide con la cantidad de vainillas encontradas en el sitio del suceso.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Herrera Mejías, quien no tenía relación con el enfrentamiento y se encontraba paseando a su mascota cuando quedó en medio del tiroteo.

El hombre recibió un disparo en la zona de la clavícula, cuyo proyectil no tuvo salida. Tras resultar herido, fue trasladado por familiares al Cesfam Bernardo Leighton, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

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Herrera Mejías era padre de dos hijos, estaba separado y actualmente vivía con su madre, a quien cuidaba.

Tras el crimen, su hermano expresó el dolor de la familia y pidió justicia. “Que pillen a los desgraciados, que los pillen y que los maten”, dijo con impotencia.

El familiar también relató que la mascota permaneció junto a la víctima tras el tiroteo. “El perro no se movió del lado de él. No quería que nadie se le acercara hasta que llegamos nosotros”, recordó.

La investigación está a cargo del equipo especializado contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía ECOH, junto a la Policía de Investigaciones, sin que hasta ahora se registren personas detenidas por el hecho.

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