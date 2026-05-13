Mora Bianchi vive uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a Margarita, la serie creada por Cris Morena que continúa el universo de Floricienta y que rápidamente se transformó en un fenómeno internacional.

En conversación con ADN.cl, la actriz aseguró que formar parte de este proyecto ha significado “un honor” y también “una responsabilidad enorme”, considerando el impacto que las historias de Cris Morena han tenido en distintas generaciones.

“Es como meterme en la infancia de mucha gente que creció con Cris y sus historias, y también empezar a pertenecer en nuevas infancias”, afirmó.

Bianchi, quien comenzó el proyecto a los 17 años y hoy tiene 21, reconoció que interpretar a Margarita también la reconectó con la fantasía y la magia que, según explicó, muchas veces se pierde al crecer.

“Volver a ese lugar a mí me hizo muy bien. Saber que los niños hoy vuelven a tener esta vida color de rosa, donde todavía falta para el mundo adulto y los problemas”, señaló.

“Siempre dejando enseñanzas”

La actriz también abordó el desafío de atraer a una generación marcada por los smartphones y las redes sociales. Según explicó, una de las claves del éxito de las producciones de Cris Morena sigue siendo la mezcla entre música, emociones y enseñanzas.

“El mundo de las canciones y de la enseñanza a través de una canción funciona. Hoy también incorporamos streaming e inteligencia artificial, llevando temas actuales a los niños, pero siempre dejando enseñanzas”, comentó.

Sobre el futuro de la serie, Mora adelantó que la nueva temporada mostrará a personajes más maduros y enfrentando conflictos emocionales más complejos.

“Se vienen muchas aventuras, canciones nuevas, amor, desamor y vínculos nuevos. Creo que representa muy bien el mundo adolescente y las guerras que hay en la cabeza de cada uno”, sostuvo.

Finalmente, destacó el rol de Cris Morena detrás del proyecto, definiéndola como “una maestra” que acompaña constantemente al elenco tanto en lo profesional como en lo personal.