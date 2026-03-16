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Hombre de 59 años muere tras balacera en Puente Alto mientras paseaba a su perro: investigan enfrentamiento entre bandas

De manera preliminar, se presume que no tendría vínculo con el enfrentamiento entre bandas que es investigado por la PDI y el equipo ECOH del Ministerio Público.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre de 59 años muere tras balacera en Puente Alto mientras paseaba a su perro: investigan enfrentamiento entre bandas

Un balacera en Puente Alto dejó a un hombre muerto durante la noche del domingo, en un hecho que, preliminarmente, se vinculó a un enfrentamiento entre bandas rivales.

Concretamente, la víctima, de 59 años, recibió un disparo mientras paseaba a su perro en un sector residencial de la comuna, y si bien en un inicio se indagó una eventual vinculación con el enfrentamiento, de manera preliminar se presume que no tendría relación con el hecho.

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De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de calle Blanca con Jardín Alto, en la zona sur de Santiago. En ese lugar se habrían efectuado alrededor de 60 disparos.

Tras resultar herido, el hombre fue trasladado por sus familiares hasta una posta del sector. Sin embargo, en el recinto asistencial se confirmó su fallecimiento.

Hasta el sitio del suceso llegó la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la PDI, que realizó peritajes junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque.

Además, los investigadores trabajan con registros de cámaras de televigilancia y declaraciones de testigos.

Según los antecedentes, al menos dos sujetos abrieron fuego hacia un pasaje, y uno de ellos incluso habría intentado retirar parte de la evidencia balística dejada tras la ráfaga.

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