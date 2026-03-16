Ni ‘Nomadland’ ni ‘La forma del agua’: esta es la película ganadora del Óscar peor valorada del siglo

La noche del pasado domingo 15 de marzo se celebró la ceremonia de la 98ª edición de los Premios Óscar, el evento más importante en la industria cinematográfica.

Como suele ser año tras años, los focos estuvieron puestos principalmente en la premiación al Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película.

Esta última categoría siempre da mucho de qué hablar, sobre todo por las discrepancias que puedan existir entre el público y los encargados de votar.

A lo largo de la historia hemos sido testigos de varios ejemplos que evidencian la contradicción entre la percepción general y los expertos de la Academia. Pero hay un caso muy particular que es pertinente rememorar.

A pesar de que se quedó con las estatuillas a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje, Mejor Sonido e incluso Mejor Película, no pudo convencer a toda la crítica.

Se trata nada más y nada menos que de Chicago, estrenada en el año 2002 bajo la dirección de Rob Marshall a partir de un guion escrito por Bill Condon.

La adaptación cinematográfica está protagonizada por Richard Gere, Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger, entre otros actores que componen el elenco.

La historia nos presenta a dos mujeres del mundo del espectáculo que, tras asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso abogado.

Y si bien la propuesta convenció a los críticos votantes de aquellos años, sus calificaciones no son lo suficientemente altas en diferentes sitios y páginas especializadas.

De las peores evaluadas

En IMDb, Chicago ostenta la puntuación más baja entre los ganadores del Oscar a Mejor Película en el siglo XXI, con un 7.2. Y si bien no es una mala valoración como tal, la coloca en el último puesto de la lista.

Por encima de ella, se encuentran La forma del agua (2017) de Guillermo del Toro y Nomadland (2020) de Chloé Zhao, ambas con un 7.3.

En cuanto a la reciente ganadora de la estatuilla, Una batalla tras otra, mantiene una puntuación de 7.7 en el mismo sitio especializado.

Otro punto a destacar en contraste a la valoración del público es que el filme fue un éxito comercial, recaudando más de $306 millones de dólares a nivel mundial, teniendo un presupuesto de $45 millones.

Respecto a sus competidores en la lista de Mejor Película se encontraban Pandillas de Nueva York (7.5), Las Horas (7.5), El pianista (8.5) y El Señor de los Anillos: Las dos torres (8.8).